Este sábado 20 de noviembre online. 100 hackers participan en el VI Hackathon Salud para crear soluciones de salud digital. Los 27 equipos participantes podrán optar a 11.000 euros en premios tras resolver alguno de los 8 retos propuestos por la organización. Durante las siete horas de competición, los equipos contarán con el apoyo de mentores del ámbito sanitario, tech y de emprendimiento Unos 100 hackers de salud (programadores, especialistas en Inteligencia Artificial y profesionales sanitarios) participan este sábado en la sexta edición del Hackathon Salud, para crear soluciones digitales que mejoren la asistencia sanitaria. Organizado por la agencia de comunicación COM Salud, la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la Universidad CEU-San Pablo, el Hackathon Salud cuenta con la colaboración de más 70 organizaciones científicas y sanitarias. Los 27 equipos de España y Latinoamérica inscritos en este maratón de co-creación online deberán resolver alguno de los ocho retos propuestos y podrán optar a premios en metálico (por un total de 11.000 euros), desarrollo de aplicaciones para su organización, mentorización de negocio posterior y testeo en hospitales. “El Hackathon Salud se consolida como laboratorio de pruebas de los proyectos más innovadores en salud, algunos de los cuales son ya casos de éxito internacionales. Durante esta jornada de innovación se van a crear soluciones digitales para vacunas, dolor oncólogico, dolor crónico, gamificación en salud y salud integral o One Health”, comenta Carlos Mateos, organizador del Hackathon Salud y director de la agencia de comunicación COM Salud.

El objetivo del Hackathon Salud es involucrar a pacientes, profesionales sanitarios y desarrolladores en la co-creación de programas o aplicaciones de salud. El Reto COM Salud premiará con 2.000€ y un programa de mentorización a la solución digital que mejor contribuya a impulsar la comunicación en salud.

Tres retos en vacunas

El Reto MSD #VacunasSinBulos busca soluciones que permitan detectar e identificar los bulos que circulan en Internet y las redes sociales sobre las vacunas y su fuente de difusión, en base a criterios de rigor científico, con apoyo de algoritmos, y dar respuesta inmediata y automatizada con información adecuada. La solución puede presentarse como idea (modalidad Seed), con una dotación de 1.000€ y la posibilidad de crearla como aplicación dentro de la plataforma 360 medics; o con un mínimo desarrollo tecnológico (modalidad Growth), con una dotación de 1.000€ y un programa de mentorización. Mientras que el Reto GSK Cartilla Vacunal, dotado con 1.000€ y un programa de mentorización para el formato Growth, intenta ayudar a encontrar métodos para concienciar a la población y a los profesionales sanitarios de la importancia de cumplir la cartilla vacunal.

El Reto AECID- ISGlobal eSalud Pública sin Bulos, compatible con los anteriores está destinado a identificar y promover soluciones digitales que primen al profesional sanitario como fuente de información veraz en salud frente a la desinformación, que puedan ser utilizadas en Latinoamérica para impulsar la salud pública (vacunas, entre otros) y que permitan la traslación de la evidencia científica a las políticas política de salud, servicios y ciudadanía. También tiene premio de 1.000€ y programa de mentorización de negocio en categoría Growth.

Soluciones digitales para el dolor

El Reto SandozNovartis Dolor Oncológico premia la mejor solución digital que ayude a los pacientes con cáncer a comunicar la descripción de su dolor al profesional sanitario para que éste pueda pautar y ajustar el tratamiento de la forma más adecuada. La solución puede presentarse como idea (modalidad Seed), con una dotación de 1.000€ y la posibilidad de crearla como aplicación dentro de la plataforma 360medics; o con un mínimo desarrollo tecnológico (modalidad Growth), con una dotación de 1.000€ y un programa de mentorización.

Por otra parte, el Reto Grünenthal Voz en Dolor Crónico está dirigido a encontrar soluciones digitales basadas en la voz (asistentes de voz) para mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico. Podrán presentarse todo tipo de iniciativas digitales innovadoras en los campos de salud digital, aplicaciones, videojuegos, medical devices, sistemas de Big Data, etc. que cumplan el objetivo del reto.

El Reto Farmacéuticos One Health, impulsado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Colegios Farmacéuticos, se dirige a soluciones digitales innovadoras que contribuyan a fortalecer la práctica colaborativa entre los farmacéuticos y el resto de profesionales sanitarios para avanzar hacia una salud óptima para las personas (Salud Humana), los animales (Salud Animal) y nuestro Medio Ambiente, en lo que se conoce como One Health (una sola salud). Por último, el Reto Cátedra Telefónica-Complutense Mejor Videojuego de Salud quiere reconocer el mejor juego serio u aplicación gamificada.

Una jornada de programación y trabajo con mentores

La competición se inicia a las 10:00 de la mañana. Los participantes tendrán siete horas para trabajar en sus proyectos para lo que contarán con la asesoría de un completo equipo de mentores integrado por profesionales sanitarios, emprendedores, desarrolladores, técnicos, inversores y los asesores legales.

Durante la deliberación del jurado intervendrán la doctora Irene Vicente Zapata, médico especialista en Radiodiagnóstico con especial dedicación a la imagen mamaria, coautora de PreveMama, uno de los proyectos ganadores en 2020; y Camilla Rojas, marketing manager de 360 medics, y Victoria Lorca, jefa de Proyecto Contenido de 360 medics, que hablará de cómo es el proceso de creación de una app. Participará en la ceremonia de entrega de premios y en la clausura la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, la doctora Pilar Aparicio.