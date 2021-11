¿En qué consiste la hipoteca 100% funcionarios? Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las asesorías hipotecarias que brinda deHipotecas son llevadas a cabo por un equipo especializado en el crédito de vivienda y conocedor de las diferentes opciones ofrecidas por las instituciones financieras. La organización orienta a los clientes a acceder a la hipoteca más conveniente, según sus necesidades.

Entre las opciones que deHipotecas ofrece, destaca la hipoteca 100% funcionarios. Estos cuentan con mayores posibilidades, si los comparamos con el resto de empleados por cuenta ajena o autónomos, para conseguir una hipoteca con plaza fija para la compra de una vivienda. Este sitio web se encarga de encontrar la mejor hipoteca para este sector, estudiar las posibilidades y finanzas y asesorar a los funcionarios sobre la elección correcta.

Las hipotecas para funcionarios y sus requisitos Las ventajas de las hipotecas para funcionarios no son pocas, dado que la probabilidad de perder el empleo es prácticamente nula y el salario medio que perciben es superior en comparación al de otros trabajadores del sector privado. Es por esto que se les otorga un 100% de financiación por parte de los bancos hipotecarios.

Entre los requisitos que los funcionarios necesitan para acceder a las hipotecas se encuentra el no tener deudas personales y poseer un porcentaje de ahorros del 12% o superior. También existe la posibilidad de respaldo por un aval y la cuota para el pago de la hipoteca, que no debe superar el 30-35% del ingreso neto de la vivienda.

Además, las entidades bancarias están dispuestas a negociar las condiciones del préstamo con los funcionarios, con el objetivo de hacerles llegar las mejores ventajas y captarlos como clientes fieles con estabilidad económica. Entre las condiciones más comunes a negociar destacan la comisión de apertura y de estudios al 0% y los tipos de interés más bajo.

DeHipotecas, algunas de las mejores condiciones para una hipoteca La asesoría profesional siempre será una gran opción para conseguir una de las mejores hipotecas y lograr, a partir del trabajo en equipo de asesores especializados, que los trámites sean más simples y que las negociaciones con los bancos se vuelvan ágiles para los interesados.

Para trabajar con deHipotecas, se deben seguir diferentes pasos. Primero, hay que solicitar el servicio y esperar a la preaceptación inmediata, donde el sistema comprueba gratis la viabilidad de la operación. Después, se recibe asesoramiento experto de manera gratuita y se elige la mejor financiación. Por último, se firma la hipoteca de la casa con la ayuda del asesor, quien realizará todas las gestiones necesarias para formalizarla.

Los asesores que trabajan en deHipotecas buscan conseguir la vivienda que el cliente desea comprar, cuando el banco ha denegado un crédito hipotecario o no le ofrece las condiciones que necesita. Si la situación laboral o económica no se adapta a las exigencias del banco, deHipotecas ofrece la solución.

