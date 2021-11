Ofertas en desarrollo web hasta fin de año con Gratum Corp Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de noviembre de 2021, 08:02 h (CET)

Las webs se crearon con la finalidad de ofrecer a los usuarios una experiencia innovadora, única e interactiva en el mundo online. Por este motivo, que las compañías y autónomos cuenten con un espacio digitalpara la presentación y comercialización de sus productos y servicios es fundamental.

Para ello, la agencia digital Gratum Corp ha anunciado sus nuevas ofertas en desarrollo web hasta fin de año. Entre las distintas promociones, se pueden encontrar el diseño y desarrollo de webs corporativas, e-commerces o tiendas online, landing pages, etc.

Gratum Corp cuenta con ofertas en desarrollo web Hoy en día, las webs son esenciales para que un negocio consiga expandirse en el mundo digital y obtener un mayor número de ventas y clientes potenciales. Debido a esto, Gratum Corp ofrece a las empresas, marcas personales y autónomos servicios de desarrollo web profesional y personalizado, para quienes se están iniciando en el mercado digital, pymes, startups o grandes empresas que buscan impulsar y hacer crecer su negocio.

Entre las distintas ofertas que Gratum Corp trae para sus fieles clientes, se encuentra el desarrollo completo de hasta 10 webs corporativas con WordPress. Además, la empresa se encarga del diseño y de la creación de una tienda online, incluyendo la subida de hasta 25 productos y la configuración de los métodos de pago y transportes. Igualmente, ofrece el desarrollo de landing pages y blogs para cualquier tipo de negocio. Cabe destacar que cada una de estas ofertas incluye el acceso a plantillas premium, alojamiento básico por todo un año y la adaptación al actual Reglamento General de Protección de Datos.

¿Qué diferencia a Gratum Corp de otras agencias de desarrollo web? Los expertos en marketing digital y desarrollo web de Gratum Corp se centran en crear experiencias novedosas y originales para los usuarios de sus clientes. Quienes contraten sus servicios no conseguirán solo una página web atractiva, sino una poderosa herramienta digital interactiva y personalizada.

Además, sus profesionales tienen experiencia en el desarrollo de webs que faciliten al internauta la navegación y entendimiento de cada uno de sus menús. De igual forma, Gratum Corp ofrece mucha diversidad en sus ofertas, incluyendo el desarrollo de aplicaciones modernas, páginas corporativas, sitios óptimos y sencillos, etc.

Por otra parte, ningún sitio en internet es totalmente útil si no cuenta con una estrategia de marketing digital efectiva. Gratum Corp ofrece este servicio a un precio accesible, otro aspecto más que diferencia a esta compañía de otras agencias digitales.

Gratum Corp ha anunciado sus paquetes de ofertas de desarrollo web profesional hasta finales de este año. Su objetivo es ayudar a nuevos negocios a crecer y despegar en el mundo digital, así como mejorar la presencia online de grandes corporaciones.

