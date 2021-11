Ahorro energético de hasta el 70% con los servicios de aerotermia en Madrid de la compañía Global Oltenia Emprendedores de Hoy

La cuarentena ayudó a la sociedad a comprender las mejoras que su hogar requería. En ese sentido, se podría decir que los años 2020 y 2021 han sido todo un éxito en el sector de las reformas, siendo la pandemia y las consecuencias que tuvo un factor clave para que esto ocurra.

Por eso, muchas personas decidieron sumarse a lo que se cataloga hoy como una tendencia, en la que renovar y redecorar espacios contratando los servicios de obreros, arquitectos y constructores se ha convertido en algo muy común, dándole así una nueva cara a cualquier vivienda, oficina o local comercial.

Para un trabajo de esta magnitud, resulta indispensable contratar los servicios de una empresa de reformas, como Global Oltenia, una compañía con más de 30 años de experiencia que se encarga de gestionar cualquier tipo de renovación. Capaces de todo, con la experiencia y el conjunto de habilidades adecuado para hacer que la renovación del cliente sea incluso mejor de lo que imaginaba, realizan desde reformas de lujo hasta instalaciones de aerotermia en Madrid.

Gracias a lo que explican algunos de sus clientes, esta compañía destaca por su gran habilidad a la hora de garantizar los acabados profesionales que prometen, sin dejar atrás la calidad y eficiencia en los resultados de cada proyecto.

Empresa de reformas integrales de lujo en Madrid Global Oltenia es consciente del estrés que puede llegar a causar una reforma de este tipo: tomar decisiones importantes, replantear todas las posibilidades, mucho dinero, etc. Probablemente, en este punto, mucha gente se esté preguntando: ¿Vale la pena y el coste contratar una empresa de reformas integrales que se encargue del proyecto?

En este sentido, cuando se trata de renovaciones de lujo, elegir la empresa adecuada determinará por completo el resultado final de la reforma. Contratar una empresa de reformas integrales de lujo tiene múltiples ventajas para un proyecto y el cliente podrá estar al tanto de todos los procesos de reforma que se sigan. Los profesionales que se encarguen de la reforma estarán allí para ayudarle y explicarle paso a paso el avance de la obra. Además, estos asesorarán sobre futuras ampliaciones de la vivienda, asegurando que el cliente tenga un diseño personalizado acorde a sus necesidades.

Uno de los principales aspectos que hace diferenciar a Global Oltenia del resto de compañías del sector es su amplia experiencia en el mercado de las reformas. Su filosofía se basa en satisfacer las necesidades del cliente por encima de todo, brindando un servicio completo y totalmente personalizado.

Desde el primer momento, el equipo de Global Oltenia se enfocará en ofrecer propuestas acordes a los sueños, expectativas y peticiones de cada familia. Resulta muy sencillo trabajar con una empresa que, además, garantiza a todos sus clientes una experiencia individual y exclusiva.

El servicio de reformas de lujo que ofrecen es ideal incluso para el más difícil de los proyectos. Gracias a las más de tres décadas de experiencia y sus trabajadores altamente cualificados, harán realidad todo lo que alguien pueda imaginar, tanto a nivel estético como estructural.

Global Oltenia y su servicio de aerotermia Además de su excelente labor realizando reformas integrales en la Comunidad de Madrid, esta empresa también destaca ampliamente por su servicio de aerotermia. Esta tecnología se basa en la instalación de un sistema que genera calefacción, agua caliente y aire acondicionado aprovechando la energía del aire. El gran beneficio que los clientes obtienen es una rebaja muy considerable en el recibo de la luz a final de mes, además de contribuir con el medioambiente. Desde la compañía, aseguran que este ahorro energético puede llegar a significar una disminución de hasta un 70%.

Por otra parte, el cliente no tendrá que preocuparse por temas legales, ya que Global Oltenia cuenta con una certificación especial para realizar este tipo de trabajos. El cliente podrá ver en primera persona como todo son ventajas, ya que también garantizan en la propia instalación un rendimiento del 100%.

De la misma manera, la empresa es capaz de compaginar este tipo de sistemas con suelos radiantes, una tecnología que produce calor a través de la radiación térmica, consiguiendo así un hogar preparado para soportar cualquier temperatura en todas las estaciones del año.

Para aquellas personas que residan en la Comunidad de Madrid y tengan en mente darle a su vivienda la reforma de calidad que necesita, Global Oltenia es una opción muy recomendada. Cuando se contratan los servicios de una de las mejores empresas de reformas integrales, el cliente puede asegurarse de permanecer tranquilo sabiendo que su hogar está en buenas manos.

Asimismo, la empresa cuenta en su web con un amplio catálogo de servicios adicionales orientados a ofrecer apoyo en cualquier contexto. Así, los interesados en los servicios de Global Oltenia podrán comprobar por ellos mismos el tipo de trabajo que realizan y si va en consonancia con la idea que tienen para sus proyectos.

