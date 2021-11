Los dioses atontados, una asombrosa novela de Susana Alles que está ayudando a sus lectores a provocar cambios en su vida y vivir en paz Emprendedores de Hoy

El maltrato emocional y físico son aspectos complejos de perdonar indistintamente de quien provengan. Sin embargo, este tema cobra un significado aún mayor cuando se trata de una madre hacia un hijo.

Se requiere de voluntad y conocimiento de las reglas espirituales de este universo para poder perdonar y dejar de lado la experiencia de ser un hijo maltratado. Buscar en lecturas que inspiren el perdón y la superación resulta clave en el proceso de dejar este episodio negativo en el recuerdo. Lo anterior es el objetivo de Susana Alles mediante su trabajo como escritora. Su más reciente creación, Los dioses atontados, es un reflejo del camino que debe transitar una hija maltratada verbal y físicamente para perdonar a su madre maltratadora.

Los dioses atontados: una novela espiritual que definitivamente sorprende y motiva al perdón y la calma La obra no puede estar mejor arropada, pues contiene un epílogo de Irene Villa, de sobra conocida por su experiencia en aquel atentado terrible junto a su madre, y prólogo de Lain García Calvo, actual claro líder del crecimiento personal en medio mundo, el de habla hispana.

Los dioses atontados es un paseo por la vida de una joven ejecutiva millonaria cuyos lujos y adicciones son el centro de su existencia, hasta que de pronto, su vida da un giro inesperado al colisionar su vehículo deportivo contra un conductor inocente haciendo añicos esa falsa seguridad en la que vivía.

Sara es el nombre de la excéntrica protagonista de esta historia, cuya vida cambia repentinamente a raíz del accidente. La rabia, el dolor y otras emociones invaden su vida hasta que la presencia de una monja un tanto especial, Lucía, transforma su vida de forma progresiva guiándola hacia la comprensión de la ley del perdón.

Los dioses atontados, la novela de Susana Alles, es una producción que invita al lector a liberarse de cargas emocionales, cambiarlo todo e iniciar un nuevo camino comprendiendo la espiritualidad como lo que es: descubrir y poner en práctica las reglas que gobiernan este universo.

Encontrarse a uno mismo, llenar el corazón de perdón o superar heridas del pasado son algunos de los procesos más difíciles que atraviesa un ser humano. No obstante, representan una parte importante de la vida para quien desea alcanzar la verdadera felicidad y este libro es una gran alternativa para lograrlo.

Escribiendo historias para ayudar a minimizar el sufrimiento Susana Alles es una escritora profesional que enfoca su obra a ayudar a las personas que han experimentado un gran sufrimiento en su vida personal. A través de la historia de Sara, esta escritora busca enviar un mensaje de superación a todo el mundo ilustrando ese aprendizaje, en este caso, por medio de la historia de una hija maltratada por su propia madre.

La promesa de la autora de Los dioses atontados es comprender para poder reducir el sufrimiento incluso en aquellos casos en que proceda de relaciones con personas que ya no están físicamente y cuya atadura emocional no permite a los lectores continuar con su vida de forma plena.

Además de esta producción escrita, Cómo ser espiritual y no morir en el incienso es otro de los libros que Susana Alles ha compartido con el objetivo de acercar la espiritualidad a la gente corriente, a través de experiencias reales con las que cualquier persona puede sentirse identificada.

