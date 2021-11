La campaña de Navidad en Enrique Tomás ya ha comenzado Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET)

Además de ser la época del año favorita de muchas personas en todo el mundo, el otoño trae consigo la llegada del último trimestre del año y la llegada de una festividad muy esperada: la Navidad.

El espíritu navideño invade los hogares y negocios como Enrique Tomás, el cual se enfoca en ofrecer la mejor variedad de productos para celebrar y brindar la oportunidad de disfrutar de estas fechas de la mejor forma a todos sus clientes.

Este mes ha comenzado la campaña de navidad en Enrique Tomás, una tienda online que ofrece las mejores opciones para estas festividades, desde cestas, lotes y packs navideños, hasta productos individuales para compartir en esta festividad.

Campaña de navidad en Enrique Tomás Tanto para las cenas de navidad como para regalar a familiares y amigos en esta fecha especial, encontrar el detalle ideal representa un desafío entre tantas posibles opciones. Sin embargo, e-commerce como Enrique Tomás facilitan este proceso gracias a sus productos de calidad y a precios muy competitivos.

Con gran esmero y el espíritu de compartir y brindar calidad, ha comenzado este mes la campaña de navidad en Enrique Tomás. Durante estas festividades, en la tienda los clientes encontrarán un amplio catálogo de productos para hacer de cada cena o comida una experiencia inolvidable.

Esta dispone de diversas alternativas categorizadas por precios o preferencias de los clientes. Así, es posible encontrar opciones de máxima calidad por menos de 100 € y por encima de los 300 €, lo cual indica que la tienda online se adapta al presupuesto y exigencias de cada uno de sus clientes.

Productos deliciosos y originales a grandes precios Además de una gran variedad en precios y productos individuales, la tienda online Enrique Tomás ofrece diversas opciones para regalar en estas navidades: cestas navideñas con jamón, piezas y catas de jamón, entre otras.

En el caso de las cestas de navidad, las piezas, jamón y paleta son el producto estrella, los compradores pueden elegir entre las alternativas disponibles: Gran Reserva, de cebo 50 % ibérica, de cebo de campo 50 % ibérica, de bellota 50 % y 100 % ibéricas. Adicionalmente, incluye embutidos variados, turrones, vino y cava.

Para quienes no desean una cesta de navidad ni una pieza entera, la sección de regalos originales de Enrique Tomás es la solución ideal. En esta se encuentran diferentes ideas en forma de libros comestibles que le aportan mayor originalidad a cualquier regalo.

También cuenta con packs ahorro, para proporcionar mayores alternativas de compra a quienes no pueden invertir tanto dinero.

En conclusión, Enrique Tomás es el lugar donde se encuentra todo lo necesario para regalar o compartir con los seres apreciados en Navidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.