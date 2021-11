La importancia de contar con una página web para vender, por la agencia Marketing Viene y Va Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 15:58 h (CET)

La actualidad exige a toda organización o empresa tener un buen posicionamiento de marca en la web. Hoy en día, no basta solo con tener cuentas en redes sociales, también es importante el manejo y desarrollo adecuado de una página web y la gestión de una imagen corporativa que transmita los valores de la empresa.

Marketing Viene y Va es una agencia de marketing digital cuyo principal objetivo es convertirse en la mejor aliada de toda compañía o negocio que busque gozar de una presencia fructífera en internet.

Alcanzar el éxito vendiendo en la web El crecimiento de las empresas en internet ha sido exponencial en los últimos años. La mayoría de las organizaciones digitalizadas o en proceso de digitalizarse entienden que contar con presencia en la web es fundamental a la hora de sobrevivir y destacar en los tiempos actuales. Una campaña integral de marketing digital debe contar con elementos como el diseño y desarrollo web, entendiendo que toda organización tiene enfoques y públicos particulares.

No obstante, antes de poner en marcha una página web es indispensable definir el branding o la línea gráfica de la marca. Esto obedece a la necesidad de construir una identidad visual propia que determinará el impacto del negocio en su público objetivo. Asimismo, contar con un equipo de expertos con la capacidad de monitorear y asesorar el progreso de la ejecución de la estrategia es un pilar fundamental para orientar los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos.

Un método eficiente y personalizado Con el propósito de ayudar a las empresas a mejorar la rentabilidad fidelizando a los clientes, Marketing Viene y Va pone a disposición de las compañías todos aquellos servicios de marketing que pueden llegar a necesitar. Desde herramientas más básicas y ya conocidas como pueden ser la gestión de redes sociales, diseño web, posicionamiento SEO y SEM hasta servicios que conseguirán generar un valor añadido respecto a la competencia, como podría ser el servicio de contenido audiovisual con drones. En consecuencia, la óptima ejecución de todos estos elementos garantizará el éxito de toda página web, no solo en términos de ventas, sino en su posicionamiento web.

En una pequeña reunión inicial, el cliente podrá explicar al equipo de profesionales en social media de Marketing Viene y Va cuáles son sus necesidades, objetivos y toda aquella información que se considere relevante. La agencia enviará un pequeño cuestionario al cliente para recoger información y elaborar con esta la mejor propuesta de servicios, totalmente personalizada y adaptada, con el objetivo de que la marca consiga destacar en el entorno digital.

En Marketing Viene y Va, las empresas que quieran ayudarse de internet para poder aumentar sus ventas encontrarán una asesoría totalmente personalizada y adaptada a sus necesidades y presupuesto, donde la prioridad y el centro del servicio es siempre el cliente.

