Papp (Back 4 Blood) Coll (Rainbow Six Siege) y Hoffacker (Riot Forge) estarán F&S

El Head of Production de Riot Forge, Andrew Hoffacker conversará en el festival con Raúl Rubio, responsable de Song of Nunu, desarrollado por Tequila Works Liane Papp, productora ejecutiva de Back 4 Blood (Warner) se une a la nómina de invitados a las conferencias del festival internacional de videojuegos Fun & Serious, que este año podrá seguirse tanto presencialmente, en el espacio Luxua del BEC de Bilbao, como digitalmente a través de twitch y los perfiles en redes del festival.



Lianne Papp es productora ejecutiva de Turtle Rock Studios y dirigió la producción de Back 4 Blood, el lanzamiento más reciente del estudio. Papp se unió a Turtle Rock Studios en 2013 como productor senior y tiene más de 12 años de experiencia en programación y desarrollo de juegos, principalmente en shooters en primera persona, con un enfoque en producción y gestión.



Las tradicionales charlas del F&S, que congregan a relevantes protagonistas de la industria, a creadores de los títulos del momento, a inversores y a desarrolladores indie, contarán asimismo con la presencia de Robert Coll, Game designer de Rainbox Six: Siege en Ubisoft. Coll hablará del proceso de diseño de un título en constante evolución por estar volcado a la competición y a un modelo de negocio que significa incorporar casi cotidianamente el feedback de centenares de miles de jugadores en todo el mundo.



El festival también contará con la presencia de Andrew Hoffacker, Head of Production de Riot Forge, la plataforma de Riot Games que se encarga del desarrollo y lanzamiento de títulos en el universo de Runeterra desarrollados por estudios independientes. En este caso estará acompañado de los responsables de su anuncio más reciente ‘Song of Nunu’, un título desarrollado por el estudio español Tequila Works. Raúl Rubio, CEO y Director Creativo de Tequila, comentará con Hoffacker los detalles de este conmovedor videojuego de aventuras para un jugador que embarca en la epopeya del campeón de League of Legends Nunu, y su inseparable compañero Willump, para encontrar a la madre perdida de Nunu.



F&S confirma asimismo la presencia de Mauricio García, director del laureado estudio español The Games Kitchen.



Mauricio García es el productor de 'Blasphemous', uno de los juegos indies españoles más vendidos y récord de financiación en Kickstarter. Además, se dedica a formar a la nueva generación de emprendedores en desarrollo de videojuegos y es mentor e inversor en equipos noveles.



Por su parte, TLR Games hará un post mortem del videojuego The Longest Road on Earth, ganador del Mejor Videojuego Vasco en 2019 y lanzado recientemente por Raw Fury, un partnership que surgió, precisamente, en la edición de 2019 de F&S.



Las entradas para asistir tanto de forma presencial (aforo limitado) como online al evento saldrán a la venta en los próximos días