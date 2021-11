Manifestación para visibilizar el suicidio por violencia y acoso escolar impulsada por NACE Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 12:07 h (CET) Lema: Violencia y Acoso Escolar: Si tú no actúas, ellos se matan. Tendrá lugar el próximo día 20 de noviembre a las 18 h. Recorrido: Desde Gran Via de les Corts Catalanes – Marina hasta Pl. Voluntaris en Barcelona Impulsada por la Asociación NACE No al Acoso Escolar.

•Intervendrán:

- Familia de Kira López, 15 años, fallecida por suicidio

- Familia de Laura Espinosa, 14 años, fallecida por suicidio

- Familia de Óscar García, 21 años, fallecido por suicidio

- Familia de Ilan Barbosa, 11 años, fallecido por suicidio

- Sergio Medialdea, “el Primo de Zumosol”, que hablará de una experiencia de acoso que pudo haber acabado en las vías del tren.

- Carmen Cabestany, Presidenta de la Asociación NACE-No al acoso escolar y profesora.

-POR CONFIRMAR: Ángela Mármol, influencer, escritora, víctima de bullying y ejemplo de superación.

El suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes. El niño que se arrojó por la ventana en Madrid, hace dos meses, tenía 10 años.

Esta manifestación, promovida por la Asociación NACE-No al acoso escolar, tiene como objetivo hacer visible la terrible realidad del bullying y sus consecuencias. El problema del maltrato en las aulas afecta principalmente a la comunidad educativa, pero también es cosa de toda la sociedad. Es deber de todos pedir el cese de la violencia en las aulas y la implementación urgente del Decálogo contra el acoso escolar de NACE, aprobado por el Parlament de Catalunya en febrero de 2020.

NACE es una organización sin ánimo de lucro.

Misión

Compuesta por psicólogos, profesores, abogados y especialistas en diferentes áreas.

A Nace le caracteriza un serio compromiso con las víctimas de acoso escolar y sus familias.

El objetivo es prevenir el acoso escolar en cualquiera de sus formas.

Objetivo

Tienen el objetivo de ser apoyo y asesores para quienes sufren el acoso. Tanto de víctimas, como de sus familiares, como de los profesores de los centros escolares dónde se producen situaciones de acoso. Intervenir tanto con los alumnos y sus familias como con el profesorado y equipos directivos de los centros educativos. Valorar y derivar casos a especialistas del campo de la salud y/o del derecho, si fuera necesario. Recoger datos estadísticos actualizados sobre la imensión social real del acoso escolar. Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de acabar con la lacra del acoso escolar.

Día y lugar de inicio:

Fecha: Sábado, 20 de noviembre, a las 18 h.

Lugar: Manifestación: de Gran Via Corts de les Catalanes esquina Marina hasta Pl. Voluntaris

Rueda de prensa: Hotel SB ICARIA BARCELONA Av. del Bogatell, 64-68

Información: Carmen Cabestany Móvil: 687643862 / 622326237

Web: www.noalacoso.org

Colabora: Insigpol

