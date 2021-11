Enbabia Infused, la coctelería de moda en Madrid con su propia marca de alcohol artesanal Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 09:30 h (CET)

En Enbabia Infused no solo ofrecen un lugar agradable para compartir con amigos, sino que también cuentan con su propia marca de alcohol artesanal. Esto la ha convertido en una de las coctelerías de más prestigio en Madrid.

Con una amplia trayectoria en el mercado, este local brinda a sus distinguidos clientes diferentes bebidas de calidad con variados sabores originales. Además, cuentan con bebidas alcohólicas realizadas artesanalmente con ingredientes de calidad. Cada una de las bebidas ofrecidas tiene características especiales que las hacen diferentes y deliciosas al paladar.

La coctelería prestigiosa de Madrid, Enbabia Infused Enbabia Infused es una de las mejores coctelerías en Madrid y cuenta con su propia coctelería y marca de alcohol artesanal. Con una reputación bastante conocida y una experiencia de más de 20 años, está liderado por un equipo profesional de primera, encabezado por su CEO Luis de la Peña y seguido por su departamento de Marketing dirigido por Koke Morán, un prestigioso gurú de la estrategia y mercadotecnia en Madrid. La especialización de Enbabia Infused es la preparación de combinados con sabores variados y exquisitos que conquistan a todos los que visitan su local. Actualmente, hicieron una alianza con Infused Craft Spirits, lo que les ha proporcionado una nueva cara y nuevos sabores. La innovación ha sido la clave de su éxito. Asimismo, su trabajo y calidad han sido confirmados gracias a webs como Trip Advisor, quienes ubican a Enbabia Infused como uno de los 5 mejores locales nocturnos de Madrid.

Para todas aquellas personas que quieran pasar un rato agradable entre amigos y bebidas de calidad, esta coctelería es una buena opción y está abierta al público todos los días de 20:00 h a 3:00 h.

La coctelería Enbabia Infused realiza diferentes tipos de cócteles y bebidas de manera artesanal para todo su público. Entre sus nuevos cocktails se encuentra Bloody Sucko, creado por uno de los bartenders del local. Esta excéntrica bebida está hecha de Ginebra herbal, lima, zumo de tomate, salsa perrins, tabasco, pimienta y tajín. Está diseñada para esas personas que gustan de sabores fuertes. Sin embargo, ofrecen bebidas más suaves y dulces como el cóctel caramelo, una combinación de baileys, Tía María, chocolate blanco y whisky.

Además de sus cócteles más nuevos, cuenta con una lista de las bebidas clásicas como el Old Fashioned, una explosión de sabores que combinan el azúcar, el bitter chocolate, el bourbon exótico y mucho más. También presenta una selección de bebidas a base de frutas o café.

Todos los gustos y colores tienen un espacio especial en esta coctelería de Madrid. La buena atención y productos de excelencia le han servido a Enbabia Infused para posicionarse en los mejores lugares de su área.

