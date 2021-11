Tendencias de consumo en España para la Navidad 2021: más compras online, más pronto y más marketplaces Dos años consecutivos de aumento de las compras online apuntan a un cambio de comportamiento a largo plazo Redacción

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 10:46 h (CET) Mirakl, la plataforma de marketplace empresarial líder en el mundo, publica su Holiday Shopping Snapshot, que analiza los profundos cambios sufridos por el eCommerce post pandemia y concluye que, tras un período de transformación de los hábitos de compra, existe una tendencia común: los consumidores confían cada vez más en el eCommerce —y en los marketplaces en particular— para satisfacer sus compras navideñas.



Este informe ha sido realizado junto a la consultora independiente Schlesinger Group y basado en una muestra representativa de 9.000 consumidores (1.000 en España) de nueve países y cinco continentes (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Singapur y Australia).



El documento profundiza en la temporada navideña de 2021, que tiene lugar en una fascinante intersección de tendencias contrapuestas en todo el mundo y en medio de una crisis global de falta de suministros y problemas en la cadena logística.

Cada vez más españoles encargan sus regalos online, y cada vez lo hacen antes

Durante la temporada navideña de 2020 no fue una sorpresa el aumento radical que experimentaron las compras online, y los datos demuestran que ese crecimiento se ha mantenido estable en 2021. En este sentido, las compras navideñas online en España han experimentado un constante aumento interanual desde el año 2019, en el que apenas se alcanzaba el 26%. Dos años después, 41% de los consumidores españoles aseguran que van a encargar sus compras navideñas online, incluso aunque los centros comerciales ya están abiertos en su totalidad y sin restricciones en todo el país.

Son casi el doble los consumidores que optan por adquirir sus regalos online a través de un marketplace, y este aumento es especialmente relevante entre las mujeres, los Millennials y la Generación Z, lo que abre nuevas oportunidades para que las empresas amplíen sus ofertas a estos grupos demográficos de alto valor.

Este aumento experimentado en el eCommerce en España va en línea con las tendencias a nivel mundial, donde las compras navideñas online han pasado del 31% en 2019 al 46% en 2020, y se prevé que este crecimiento se mantenga en el 46% en 2021.

Otra conclusión que se desprende del informe de Mirakl es que hoy, como consecuencia de la pandemia, los compradores no solo pasan más tiempo en Internet, sino que también empiezan sus compras navideñas antes que nunca. De hecho, casi la mitad (43%) de los compradores españoles afirma tener previsto empezar sus compras navideñas antes del Black Friday, y solo el 20% esperará hasta diciembre para comprar sus regalos. Los motivos para adelantar las compras son variados: evitar posibles retrasos en los envíos, intentar terminar sus compras cuanto antes o tratar de encontrar mejores ofertas al tener más tiempo para buscar.

Los marketplaces ganan adeptos

A principios de este año, el Enterprise Marketplace Index de Mirakl descubrió que los marketplaces —sitios de eCommerce que ofrecen a los clientes productos de múltiples vendedores— crecieron al doble del ritmo general del eCommerce en 2020, una tendencia que parece que va a continuar. En este sentido, cerca de 9 de cada 10 españoles de estas generaciones están dispuestas a comprar sus regalos navideños en marketplaces esta temporada.

Entre las razones de éxito de los marketplaces, los consumidores a nivel global afirman que recurren a estos sitios para obtener mejores precios (60%), y un envío más rápido (52%). La mayor variedad de surtido de productos y el hecho de que haya más artículos en stock son otras de las grandes ventajas competitivas de los marketplaces, algo que los consumidores españoles valoran especialmente en el contexto actual de crisis logística y de distribución.

Adrien Nussembaum, cofundador y co CEO de Mirakl, ha explicado que "como resultado de las interrupciones de la cadena de suministro y de la imprevisible disponibilidad de los productos, los consumidores de todo el mundo comienzan sus compras navideñas más temprano que nunca y utilizan las compras en línea para evitar decepciones. Los datos de nuestro Holiday Shopping Snapshot ofrecen pruebas de que muchos de los cambios de comportamiento temporales provocados originalmente por la pandemia mundial se están convirtiendo en permanentes. En particular, los compradores están aumentando su uso de los marketplaces para ayudar a reducir los costos y asegurar que los regalos lleguen a tiempo, siendo los mismos marketplaces los que están experimentando las mayores ganancias entre los compradores frecuentes. Vemos como, cada vez más, los marketplaces constituyen la columna vertebral de la experiencia de compra online actual".

Es evidente que, a medida que los consumidores españoles van tachando los artículos de sus listas de compras navideñas, su confianza en los marketplaces aumenta a niveles que superan incluso los inusuales números alcanzados durante la pandemia. En este sentido, dos años consecutivos de aumento de las compras online apuntan a un cambio de comportamiento a largo plazo, que podría llevar a los comercios a redoblar sus canales de ventas digitales en 2022 y más adelante.

Metodología: Mirakl encuestó a 9.000 consumidores de todo el mundo en nueve países, incluidos 1.000 en España, con el objetivo de conocer sus comportamientos de compra en las fiestas. La encuesta fue realizada en octubre de 2021 por Schlesinger Group, una empresa de investigación independiente.

