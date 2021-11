Qué es Tether y cómo comprar esta moneda digital estable Esta criptodivisa se ha posicionado entre los primeros puestos en el ranking del dinero digital, gracias a su cualidad de moneda virtual estable Redacción

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 09:44 h (CET) El mundo de las criptomonedas es un universo cada vez menos lejano para el ciudadano de a pie. El uso de las monedas digitales es más habitual de lo que podemos pensar. En muy poco tiempo, se han convertido en una opción que está ganando terreno a gran velocidad. El llamado dinero del futuro ya es una cuestión del presente.



Este dinero digital, no físico, permanece y se intercambia en la red como un dato electrónico, sin depender de bancos centrales ni gobiernos. Esto último puede llevar a pensar que cualquier transacción económica con criptomonedas corre un serio riesgo, sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que el dinero virtual posee un registro o clave cifrada que garantiza la seguridad y fiabilidad de todas las operaciones realizadas con él.

Aunque la primera criptomoneda fue Bitcoin –creada en el año 2010-, actualmente existe una gran variedad de monedas digitales que cuentan con características propias y diferenciadoras. Se calcula que el número actual de divisas virtuales en el mundo se acerca a las 10.000. Entre ellas, últimamente está destacando Tether, una criptodivisa que se ha posicionado entre los primeros puestos en el ranking del dinero digital.

Tether es una de las criptomonedas más usadas actualmente. Su principal característica es que se trata de una moneda digital con un valor estable, es decir, su valor está fijado en un dólar (1 tether = 1 dólar). Esto supone que la empresa emisora la respalda con un número de dólares equivalente a los millones de tether que hay en circulación. Es por ello que no se encuentra sujeta a fluctuaciones, ya que basa su valor en el del dólar estadounidense. Además, es una moneda con gran aceptación en las diferentes plataformas de compra y venta. Como el resto de criptomonedas, puede ser almacenada en un ‘monedero’ virtual y operada e intercambiada en este mercado.

Cómo adquirir Tether

Como sucede con otras monedas digitales, el primer paso para comprar Tether siempre ha de ser elegir un bróker fiable y regulado internacionalmente. Es importante escoger bien la plataforma de trading para evitar riesgos y encontrar la ayuda necesaria a la hora de realizar operaciones con seguridad.

A continuación se procede a la creación de la cuenta con el fin de almacenar el dinero digital en ella y poder operar. A partir de aquí, se busca y se escoge el activo deseado –en este caso hablamos de Tether-, y ya se está en disposición de iniciar la compra. Tan solo se ha de decidir el método de pago: transferencia bancaria, tarjeta o mediante el método PayPal. Una de las ventajas de utilizar este último servicio es que ofrece una fuerte protección de los datos de los usuarios y su funcionamiento es totalmente seguro. Además, opera en todo el mundo, con transacciones rápidas y ágiles, y no requiere de la exposición constante de tarjetas de crédito ni de cuentas bancarias.

