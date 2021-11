La música electrónica de DJ Oscar ha llegado a miles de personas Emprendedores de Hoy

La música electrónica desde sus inicios ha tenido un gran impacto en la industria. Esto es consecuencia de sus melodías envolventes creadas por productores musicales que tienen la habilidad de pinchar sonidos de todo tipo de géneros y mezclarlos.

Esto es lo que hace DJ Oscar, un productor musical apasionado que desde pequeño se ha interesado por el género de la electrónica. Óscar Perez Madolell ha sido reconocido por sus numerosas mezclas y bootlegs que han alcanzado millones de visitas en Spotify.

DJ Oscar, la historia de un productor musical reconocido en toda España La música electrónica es muy popular en España y otros países del mundo por su capacidad para hacer bailar y proporcionar momentos divertidos a las personas que la escuchan en las discotecas, en pubs, celebraciones, etc.

Óscar Perez Madolell, conocido de forma artística como DJ Oscar, es productor de música electrónica en el territorio español. Su amor por este arte comenzó desde muy pequeño, cuando aprendió a leer partituras y a tocar el piano. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que su verdadera pasión por pinchar y hacer mezclas le llevó a crear sus propias canciones pertenecientes al género electrónico.

Más tarde, cuando tenía 12 años ya había producido su primera pista de baile con tan solo un ordenador portátil con amplificador y altavoces de su padre. A pesar de esto, no fue hasta los 16 cuando su trabajo fue reconocido en el mundo de la música y, hoy en día, ya son miles de usuarios los que pueden disfrutar de éxitos como Sum Up Memory.

Los trabajos que ha realizado como productor musical DJ Oscar DJ Oscar cuenta con numerosos remixes y bootlegs como Sum Up Memory, todos ellos han recibido miles de visitas en Spotify, convirtiéndose así en un icono de la cultura electrónica española. Esto llamó la atención de la empresa Catapult, quien decidió firmar junto a DJ Oscar un contrato para lanzar su primer sencillo con el sello oficial de Catapult Musical.

Para la sorpresa de Catapult y Oscar este sencillo logró llegar al primer puesto en el Beatport top 100 promocionado por Beatport, la tienda de música online especializada en electrónica. El evento generó gran popularidad al productor musical, el cual tomó la iniciativa de comenzar más tarde su propio programa de radio.

Este programa titulado “DJ Oscar on Track” forma parte de la estación iHeartRadio y es muy escuchado por los españoles, quienes disfrutan de su música original y emocionante. Además de esto, Oscar firmó un contrato este año con Vevo España, Sonic Music España y Universal Music Group, 3 importantes discográficas, logrando así posicionarse en la cima de la música electrónica actual.

En conclusión, el productor musical DJ Oscar ha estado revolucionando con sus mezclas y música electrónica original. Actualmente, sus canciones se pueden disfrutar en Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube Music. Asimismo, posee una tienda propia con artículos de su marca como ropa, calzado, accesorios, etc.

