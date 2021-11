Amazon GAMERGY MAPFRE Edition pone a la venta sus entradas el miércoles 17 a las 10:00H Comunicae

martes, 16 de noviembre de 2021, 16:07 h (CET) El evento, que se organizará del 17 al 19 de diciembre en IFEMA MADRID, contará con todo tipo de actividades, como finales de prestigiosos torneos de esports, influencers y competiciones de videojuegos para los visitantes Después de dos años de espera, los aficionados a los videojuegos y los esports tendrán la oportunidad de vivir de nuevo Amazon GAMERGY MAPFRE Edition en IFEMA MADRID. A falta de un mes para el inicio de la edición presencial, que se realizará del 17 al 19 de diciembre, la cita gaming del año sacará a la venta mañana miércoles 17, las entradas para el público general, a partir de las 10.00 horas.

Para el acceso al evento, se habilitarán distintos tipos de entradas, en función de la cantidad de días u horas que el público quiera asistir y las prestaciones recibidas. Asimismo, se realizará un descuento en los tickets si se adquieren antes del 16 de diciembre. Los precios rondarán entre los 13 y los 180 euros (pase premium para los tres días con acreditación VIP). Toda persona interesada podrá adquirir sus entradas a través de este enlace, a partir de mañana a las 10.00 horas.

Un paraíso gamer para todos los gustos

Durante los tres días que durará el evento, los asistentes a Amazon GAMERGY MAPFRE Edition podrán deleitarse y vivir un auténtico paraíso gamer. Se organizarán todo tipo de actividades y experiencias relacionadas con los videojuegos y los esports: fases finales de las competiciones online del evento, presencia de influencers, torneos relámpago de juegos de primer nivel… además de otras novedades por confirmar.

Las finales de los Master de Rocket League y Clash Royale se decidirán en la fase presencial tras varios meses de competición en la plataforma online de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition. Por otro lado, se colocarán distintos stands en los que los visitantes podrán contar con la presencia de influencers como Anikilo o SUJA, participar en actividades musicales o disfrazarse de personajes de ficción (cosplay).

Amazon GAMERGY MAPFRE Edition será también el punto de encuentro para los fans de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). El domingo 19 de diciembre a partir de las 14:00 horas se disputará la final de la National League de CS: GO, competición organizada por Gestcant. Además, dicho torneo también traerá varios Opens de VALORANT que se realizarán los días 17 y 18 de diciembre.

Los esports educativos, también presentes

Las competiciones oficiales de esports entre universidades y entre institutos en España también estarán presentes en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition. Amazon UNIVERSITY Esports y JUNIOR Esports participarán en el evento con más actividades para mostrar los beneficios de los videojuegos en el ámbito educativo.

El equipo de Amazon UNIVERSITY Esports sale a la carga con más competición, más variedad de juegos y aún más comunidad. En su stand se encontrarán talleres centrados en la salud de los gamers, ponencias y torneos. Por otro lado, coincidiendo con las finales de conferencias de su primer Split de temporada, se podrá disfrutar de ellas “in situ” en las modalidades de League of Legends y VALORANT, además de las finales del primer split de la nueva Liga ÆTHER.

JUNIOR Esports seguirá apostando por el desarrollo de los valores de convivencia que ofrecen los videojuegos. En Amazon GAMERGY MAPFRE Edition se celebrará el torneo regional de la Comunidad de Madrid de los títulos League of Legends, Brawl Stars y Rocket League. Adicionalmente, se celebrarán torneos abiertos al público de entre 12 y 18 años de Clash Royale y de League of Legends: ARAM.

