Alura, el primer clúster de beautywell en España, abre sus puertas en Barcelona con una glamourosa fiesta de bienvenida

La inauguración oficial del primer centro urbano de belleza y bienestar en Barcelona, Alura Beauty & Wellness, se celebró el pasado jueves 11 de noviembre. Situado en una prestigiosa zona de la ciudad, Alura reúne a 13 firmas exclusivas de gama alta en un espacio de 2.300m2 y ofrece una gran variedad de servicios de estética, peluquería, barbería, manicura o masajes para que el cliente pueda decidir entre destacadas marcas como Mesoestetic, New look, Backstage, Alberto Cerdán, Ali d’Aria, IM Clinic, Basics, Anthony Llobet o Good Nails, entre otras.

Este nuevo modelo de negocio da respuesta a lo que se conoce como la era del beautywell, donde bienestar y belleza no son conceptos independientes, sino que la suma de ambos potencia la sensación de sentirse bien con uno mismo.

La fiesta de inauguración del espacio fue un éxito total. Contó con la presencia de destacadas personalidades de la sociedad catalana y de numerosos rostros conocidos que tampoco se quisieron perder la oportunidad de conocer de primera mano el espacio y disfrutar de la especial velada con actuaciones en directo y la presencia de un DJ.

El prestigioso Lázaro Rosa-Violán vistió de arte el encuentro con una espléndida exposición de destacadas obras de su colección particular. El catering de Le Chef puso la guinda a una noche de ilusión, la exclusiva bodega Vallformosa amenizó con sus vinos y cavas la cena cocktail y las cervezas San Miguel dieron sabor a una noche auténtica.

Los invitados disfrutaron de la fiesta en un entorno ideal y saludable, con firmas de prestigio y espacios comunes donde relajarse, desconectar y sentirse como en casa. Cabe destacar que Alura ofrece espacios 100% saludables, donde respirar aire puro, libre de contaminantes y polvo, gracias a un potente sistema de purificación de aire. Este sistema, que consta de filtración absoluta y renovación del aire, consigue eliminar el 99,95% de las partículas contaminantes que pueden ser perjudiciales para la salud.

Alex Herrera, consejero de Alura, detalla que el proyecto nace con la intención de replicar el modelo de oasis urbano en las ciudades más importantes de España y Portugal. El segundo centro se abrirá en 2022 en Madrid y en un plazo de 8 años se prevé un total de veinte complejos. Serán centros de mínimo 1500m2 y 2M€ de inversión que reúnan bajo el mismo espacio a distintos operadores de belleza y bienestar de gama alta.

El proyecto Alura, liderado por la promotora Cijanaca, está en manos de siete inversores de Barcelona y Madrid. Preside la sociedad Jordi Fainé, y cuenta con Alex Herrera, Javier López-Pinto, Ramón Núñez, Ferran Conti y Ana Turu como consejeros.

