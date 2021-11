​Cómo adquirir bitcoins de forma sencilla Las criptomonedas están pleno auge. Existen miles de tipos diferentes en todo el mundo, pero, sin duda, la más conocida es Bitcoin Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 16 de noviembre de 2021, 11:24 h (CET) No hace mucho tiempo, la posibilidad de poder utilizar una moneda virtual era casi ciencia ficción. Sin embargo, en la actualidad ya es una realidad y cada vez estamos más familiarizados con esa alternativa digital que, como el dinero convencional, también sirve para adquirir servicios o productos y como fuente de inversión.



Las llamadas criptomonedas están pleno auge. Existen miles de tipos diferentes en todo el mundo, pero, sin duda, la más conocida es Bitcoin, probablemente porque fue la primera moneda virtual que apareció en el mercado. Como sucede con el resto de criptomonedas, no está afectada por ninguna supervisión gubernamental ni existe autoridad que controle sus movimientos, es decir, no es moneda oficial en ningún país del mundo. Sin embargo, utiliza un registro electrónico férreamente cifrado que garantiza la fiabilidad de las transacciones realizadas con ella a través de internet.

Creada en el año 2009, Bitcoin sigue siendo la moneda virtual más destacada. Posee una norma que limita su número a 21 millones de bitcoins en circulación en el mundo, regla que, según los expertos, podría responder a evitar situaciones inflacionistas.

El funcionamiento de esta popular moneda digital es bastante sencillo. No se requieren grandes conocimientos técnicos para adquirirla y poder usarla. El primer paso es proveerse de un ‘monedero’ virtual en el que guardar bitcoins. Es algo similar a lo que supone abrir una cuenta bancaria para guardar monedas convencionales. Puede usarse desde un dispositivo móvil o desde el ordenador y se abre en las diferentes plataformas que ofrecen ese servicio.

Es importante asegurarse de elegir una plataforma regulada, con el fin de que ofrezca la seguridad necesaria para realizar transacciones. Las hay con un manejo sencillo y muy intuitivo y en las que se puede operar con diferentes tipos de criptomonedas y que, además, nos permiten comprar bitcoins con el conocido sistema PayPal.

Cómo comprar bitcoins

A continuación descubrimos cómo comprar bitcoins con PayPal, una de las formas disponibles más sencillas y seguras en la actualidad. Y es que debido al auge de las criptomonedas, cada vez más servicios admiten su uso. Es el caso de PayPal, que ya ofrecía esta función en Estados Unidos y que ahora llega al Reino Unido como primer paso para, en breve, extender esta posibilidad a toda Europa.

El mecanismo es muy sencillo: tan solo se ha de iniciar sesión en una cuenta de PayPal y acceder a su nueva pestaña de criptomonedas, donde pueden verse sus precios en tiempo real.

Una de las ventajas de utilizar este servicio es que ofrece una fuerte protección de los datos de los usuarios y su método de pago es totalmente seguro. Además, es un servicio que opera en todo el mundo, con transacciones rápidas y ágiles, y que no requiere de la exposición constante de tarjetas de crédito ni cuentas bancarias. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.