¿Quién cubre los daños ante situaciones de volcanes y otras catástrofes?, por Bufetetoro Emprendedores de Hoy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 17:59 h (CET)

Daños por valor de millones de euros y miles de personas sin hogar han sido algunas de las consecuencias de la erupción del Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Los abogados expertos en seguros en Barcelona de Bufetetoro explican cómo se puede reclamar y quién cubre los daños ante esta situación.

¿Qué pasa si un desastre natural destruye una casa? Las imágenes del volcán de La Palma, con las coladas de lava arrasando allá por donde pasan, han sobrecogido a todas las personas. Cuando la naturaleza se enfurece, no hay manera de controlarla. De momento, ya ha engullido más de 1.700 inmuebles (entre casas, locales o industrias y edificios públicos), se ha extendido por más de 800 hectáreas y ha destruido 60 kilómetros de carreteras. En su avance lento pero imparable, la lava ya llegó al mar hace semanas y muchas viviendas continúan en peligro.

Esta situación provoca que las personas se pregunten por la cobertura de este tipo de catástrofes. En España, la erupción de un volcán se considera un evento de fuerza mayor, junto a otros como la inundación, el embate de mar, el terremoto o maremoto, la tempestad de viento con rachas de velocidad superior a 120 km/h y los tornados. Son lo que se denomina “riesgos extraordinarios” que no aparecen cubiertos por los seguros.

En efecto, las pólizas de seguros, por ejemplo las de hogar o de coche, introducen cláusulas mediante las que se descartan este tipo de desastres naturales, con fórmulas del tipo “quedan excluidos los daños producidos por la caída de cuerpos siderales o aerolitos, por huracanes o por movimientos sísmicos”.

Los encargados de los desastres naturales El responsable, en esos casos, será el Consorcio de Compensación de Seguros que, además de los fenómenos de la naturaleza, cubre los daños consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular y los hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

¿Cuándo interviene el Consorcio de Compensación de Seguros? El Consorcio hace de seguro para esos casos, pero es necesario tener concertada una póliza y estar al corriente de los pagos. Es decir, para que cubra el Consorcio los daños, se debe estar en posesión de un seguro contratado. En la web del Consorcio de Compensación de Seguros aparecen los requisitos para ser indemnizado.

Sin embargo, el Consorcio no cubre los daños de manera ilimitada. Solo se hará cargo de lo que se había contratado, es decir, si está asegurada la vivienda en sí, pero no el contenido, eso será lo que cubra.

El propio asegurado puede presentar la solicitud en persona, aunque se recomienda asesorarse de un abogado de seguros. El plazo es de siete días desde que se produce el siniestro. En el caso del volcán de La Palma, el Consorcio ha emitido un comunicado en el que informan de que admitirán solicitudes sin ceñirse a este plazo, debido a lo extraordinario de la situación.

Es muy importante, por tanto, contar con un seguro sobre la vivienda, sobre todo si el inmueble está en una ubicación de riesgo como barrancos, zonas inundables o con peligro sísmico. Sin embargo, en España todavía hay un gran porcentaje de viviendas que no están aseguradas.

¿Qué ocurre cuando no se cuenta con un seguro de vivienda? En casos de grandes desastres naturales, el Gobierno declara zona catastrófica el área afectada, ahora denominada zona gravemente afectada por emergencia de protección civil. En esos supuestos extraordinarios, los perjudicados pueden recibir ayudas por parte de la Administración. Es decir, las personas que no hayan asegurado su vivienda también podrán percibir indemnizaciones.

Con la reciente declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil de La Palma, no solo quienes han perdido su vivienda podrán recibir ayudas, sino más personas que se hayan visto afectadas de una u otra manera. También empresas e incluso otras administraciones como ayuntamientos.

Por tanto, es importante tener un seguro de hogar, pero a la hora de contratarlo, hay que estar pendiente para no pagar de más por coberturas que ya están cubiertas por ley. En cualquier caso, Bufetetoro Abogados está a disposición del cliente para cualquier consulta, siendo gratuita la primera visita.

