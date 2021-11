Backseries, el blog de sneakers líder de habla hispana Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 09:07 h (CET) El negocio de las sneakers no deja de crecer en todo el mundo y especialmente en España, donde Backseries lleva muchos años siendo el medio referencia de habla hispana en el nicho de las zapatillas El negocio de las sneakers es uno de los que más crecimiento ha experimentado recientemente en todo el mundo. La reventa de zapatillas no es algo nuevo, pero se ha disparado en los últimos años con la pandemia, y sobre todo con las estrategias de marketing de las marcas, que han sabido rodear todas las sneakers de edición limitada con ese halo de exclusividad y lujo. El sector crece un ritmo anual del 20% y mueve unos 1.680 millones de euros anuales en USA, con un potencial de alcanzar los 25.200 millones de euros en el ámbito global en 2030.

En España el crecimiento también está siendo brutal y las sneakers de edición limitada y las zapatillas de reventa están moviendo millones de euros cada año. Aunque siempre ha habido afición por el coleccionismo de zapatillas, en este último año se ha disparado la fiebre, haciendo que el negocio de las sneakers se multiplique exponencialmente. Si hay un medio en España que sabe de la evolución y peculiaridades de este boyante mundo de las sneakers ese es Backseries, el blog de sneakers español líder en el mercado de habla hispana.

Javi Lluch, fundador de Backseries, ha visto con sus propios ojos la evolución y crecimiento de las sneakers en nuestro país desde que el medio de comunicación echara a andar en 2014. Después de muchos años trabajando con las mejores marcas y tiendas de sneakers a nivel nacional, y de asentar un medio hasta hacerlo referencia en España cuando nadie hablaba de sneakers, la start up valenciana está creciendo para adaptarse a los nuevos tiempos, llevando a cabo una ampliación de servicios más allá del branded content o contenido patrocinado y la afiliación.

Ahora, tras más de 5 años trabajando con marcas como Nike, Jordan, o tiendas como Foot Locker o END Clothing y después de ser pioneros en informar al público hispano sobre los mejores lanzamientos de sneakers, la startup valenciana va a llevar acabo una ampliación de sus servicios, con la inclusión de otros nuevos como agencia seo, y redacción de contenidos de moda para las marcas de un sector que no para de crecer, y en el que tienen voz cantante en nuestro país por ser uno de los medios pioneros en traer la cultura sneakerhead a nuestro país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.