Aromatherapy Associates presenta sus kits de Navidad, puro bienestar en edición limitada

lunes, 15 de noviembre de 2021, 08:04 h (CET) En un contexto como el actual, la Navidad puede ser la excusa perfecta para regalar momentos de bienestar. Aromatherapy Associates, la marca líder en aromaterapia a nivel mundial, lanza sus nuevos kits de Navidad con los que disfrutar y sorprender sumergiéndose en sus aromas Esta lujosa selección de regalos de edición limitada ha sido creada para lograr mágicos momentos de bienestar, envolviendo los sentidos a través de experiencias sensoriales únicas gracias a cada apreciada gota de sus esencias. “Ahora más que nunca es necesaria la desconexión, la conexión con los demás y la conexión con nosotros mismos. Estoy increíblemente orgullosa de nuestra nueva colección de Navidad, una colección que busca celebrar momentos de bienestar personalizados, ya sea a través de un sueño reparador o disfrutando auténtica sesión de Spa en casa, el mejor lugar para relajarse y desconectar”, relata Anna Teal, CEO de Aromatherapy Associates.

Cada producto de la firma británica encierra años de expertise y habilidad en cada una de las mezcla magistral con esencias procedentes de la naturaleza. “Aromatherapy Associates utiliza los más puros y potentes aceites esenciales, trabajando de la mano con cultivadores sostenibles para asegurarse de que utilizan métodos y materiales que no dañen el planeta. Además, sus productos no contienen plásticos innecesarios y son reciclables, para que puedas realizar un regalo sostenible estas Navidades”, explica Ana Yuste, directora técnica de la marca.



Con esta majestuosa colección de la firma fetiche de Lady Di se consiguen diferentes tratamientos de aromaterapia adaptados a las distintas necesidades personales y a los distintos momentos del día, a través del sueño, la calma, la relajación o la energía, pensados todos ellos para restablecer la mente, el cuerpo y la piel.

Mini Moment Forest. Disfruta de un momento placentero de relajación y desconexión reviviendo esos agradables e inconfundibles momentos en plena naturaleza con este adorable Bath & Shower Oil en tamaño mini. Además, es perfecto para decorar del árbol de Navidad.

Precio: 16€ purenichelab.com

Moment of Sleep Duo. Pensado para disfrutar de un sueño placentero y relajado. Formulado con una agradable combinación de aceites esenciales 100% naturales y puros, donde destacan el vetivert relajante, la manzanilla calmante y el sándalo reconfortante. Contiene el icónico aceite de baño Bath & Shower oil Deep Relax para disfrutar de un placentero baño y la la bruma Deep Relax Sleep Mist para rociar la ropa de cama y el pijama antes de irse a dormir.

Precio: 32€ purenichelab.com

The candle Collection. Una exclusiva colección donde encontrar tres de las velas más amadas de la firma. Sumérgete en los aromas cautivadores de las rosas para estimular los sentidos; descansa y disfruta de un sueño reparador con la vela Deep Relax y logra relajarte y serenarte con la vela de la colección De-Stress, disfrutando de la agradable compañía en el hogar con la calidez de las velas.

Precio:82 € purenichelab.com

Ultimate moment of Sleep. Un fabuloso neceser de terciopelo azul con varias piezas de aromaterapia pensadas para inducir al sueño, ayudando a desconectar la mente y relajar el cuerpo. Incluye el galardonado aceite de baño Bath & Shower oil Deep Relax infusionado con aceites esenciales naturales de vetiver, manzanilla y sándalo; la bruma Deep Relax Mist, para rociar sobre las sábanas; una manteca corporal de la misma línea y un antifaz de ojos de terciopelo.

Precio: 95€ purenichelab.com

Moments of Discovery. Lleva la esencia de la Navidad al hogar con esta mezcla terapéutica de con los productos más amados de la firma. Una lujosa colección donde encontrar miniaturas de Bath & Shower oil y Shower oil seleccionados cuidadosamente para disfrutar una nueva experiencia sensorial en el baño o la ducha; acompañados del gel muscular De-Stress Muscle gel, para relajar tensiones; el exfoliante corporal de la línea Revive; dos brumas de la colección Relax y Forest acompañadas de un pequeño neceser de piel vegana.

Precio: 120€ purenichelab.com

Moment of Rose Indulgence. Logra vivir un verdadero momento de bienestar dejándote cautivar con el aroma indiscutible de las rosas con esta exclusiva colección. Contiene el aceite Bath & Shower oil Rose, la mascarilla nutritiva multitask Pink Clay Mask; una crema corporal con la misma esencia, Indulgent Rose Body Cream; una miniatura de lujo de aceite de ducha del mismo aroma y una exclusiva herramienta de masaje facial y corporal Gua Sha fabricada en bambú.

Precio: 160€ purenichelab.com

