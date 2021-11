¿Por qué contratar a un mistery shopper para evaluar la calidad de los servicios de una empresa? Siglo XXI Azafatas Emprendedores de Hoy

sábado, 13 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La evaluación de los servicios de atención al cliente dentro de una empresa ha cobrado cada vez más importancia a lo largo de los años.

Por esta razón, diversas compañías se han enfocado en la búsqueda continua de técnicas que les permitan mejorar este proceso y lograr así la fidelización de sus clientes.

Uno de los métodos que ha alcanzado mayor popularidad para medir y calificar la calidad de atención al cliente es el de recurrir a un mystery shopper o comprador misterioso. Como si fuese un cliente más, la persona realiza el proceso de compra de un producto o servicio para posteriormente compartir cómo fue su experiencia.

Siglo XXI Azafatas ofrece servicios de mystery shopper a las empresas de diferentes sectores de manera confiable y segura para que puedan medir y evaluar la calidad de su atención al cliente.

Importancia de contratar a un mystery shopper La calidad del servicio es lo que más atrae a los clientes de un negocio y, en muchas ocasiones, un mal trato se traduce en que los consumidores no finalicen el proceso de compra. En este contexto, el servicio de mystery shooper es una técnica empleada con el objetivo de conocer la razón específica por la que una empresa no ha logrado aumentar sus ventas. Detectar esta o cualquier otra irregularidad es indispensable para impulsar el logro de objetivos de una marca.

Al contratar un mystery shopper, la empresa tiene la oportunidad de conocer cómo se desarrolló su servicio con el cliente. Así es posible tomar acciones y corregir los errores al respecto. De igual forma, es posible conocer la experiencia de los usuarios y sus preferencias, pudiendo mantener así el negocio actualizado siguiendo las nuevas tendencias del mercado.

Siglo XXI Azafatas: un servicio confiable y de calidad El mystery shopper permite que la empresa se vea de la misma forma que lo hace su cliente. Para que el resultado del mismo sea óptimo, contar con una empresa que proporcione este servicio de forma profesional es la mejor alternativa.

Con años de experiencia en el sector, Siglo XXI Azafatas es una compañía que ha destacado por ofrecer este servicio, entre muchos otros. Adicionalmente, cuenta con un staff especializado para cualquier tipo de eventos: azafatas, promotores y camareros, entre otros.

Expertos en mejorar las relaciones públicas y el funcionamiento interno de las compañías, Siglo XXI Azafatas es la opción ideal para cualquier empresa que desea proporcionar un servicio de atención al cliente de excelencia.

