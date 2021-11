Llega a España la única sal natural marina baja en sodio desde el Desierto de Atacama en Chile Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 13:44 h (CET) Sal de Atacama es extraída de salinas subterráneas y contiene un 35% menos de sodio y niveles más altos de potasio que las sales convencionales. Esta sal, distribuida en exclusiva en España y Europa por la empresa hispano-chilena Atacama Foods, destaca por ser un producto que se adapta a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a consumo de sodio y sus riesgos vinculados a la hipertensión, una patología que en Europa afecta al 44% de la población La feria de productos ecológicos y consumo responsable que se celebra entre el 11 y 14 de noviembre en IFEMA, Biocultura Madrid, es el escenario para la presentación oficial para el mercado minorista de la única sal natural baja en sodio en el mundo. Sal de Atacama es una sal extraída de lagos subterráneos ubicados en el Desierto de Atacama (Chile) que presenta cualidades únicas en su estructura cristalina: cuenta con un 35% menos de sodio y niveles mucho más altos de potasio (12 gr. por cada 100 gr. sal) que las sales convencionales, además de tener un sabor excelente, que nada tiene que ver con otras sales hiposódicas de tipo industrial.

Esta sal, distribuida en exclusiva en España y Europa por la empresa hispano-chilena Atacama Foods, destaca por ser un producto que se adapta a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a consumo de sodio y sus riesgos vinculados a la hipertensión, una patología que en Europa afecta al 44% de la población. Tal como explica el CEO de la empresa, Sergio Pereira, “la llegada de Sal de Atacama al mercado español supone un paso importante, tanto para los consumidores que quieren cuidar su salud, como para la industria alimentaria, que no contaba hasta ahora con un producto natural y de calidad que le permitiera cumplir con los requisitos que están estableciendo las autoridades sanitarias internacionales y con el sabor que los consumidores demandan”.

Esta sal originaria de Chile es un producto 100% natural, sin elementos artificiales, y única en el mundo por sus propiedades organolépticas, que se traducen en contar con las mismas cualidades de sabor y textura frente a las producciones artificiales, a la vez que es hiposódica. Este hecho hace que numerosas empresas del sector de alimentación dedicadas a la producción de snacks, quesos, productos de panadería o aperitivos, entre otras, ya se hayan interesado por el producto con el objetivo de elaborar alimentos con menos sodio y, por tanto, más saludables.

Las dos líneas de negocio de Atacama Foods están centradas, por un lado, en la industria alimentaria, y por otro, en el consumidor final que busca reducir el nivel de sodio en su dieta. Para estos últimos, el producto puede adquirirse a través de Amazon.

Sal de Atacama ha elegido un foro de productos ecológicos, bio y naturales como el que ofrece BioCultura “porque se enmarca en nuestra filosofía de generar un condimento alimenticio novedoso, de múltiples aplicaciones y utilidades y con un alto nivel para cubrir las exigencias del mercado actual”, explica Pereira.

La propia OMS alerta de los altos niveles de tensión arterial entre la población, y establece más de 7,5 millones de personas fallecidas al año como consecuencia de los problemas de hipertensión. La alternativa actual, tanto en sales naturales como artificiales, no cumple con niveles bajos en sodio y los estándares de sabor exigidos por el consumidor, por tanto, Sal de Atacama es la opción ideal para aunar salud y sabor en un mismo producto.

