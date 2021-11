​Raúl Albiol renueva con el Villarreal hasta 2023 "No puedo estar más contento con esta renovación" Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 12 de noviembre de 2021, 11:16 h (CET) El futbolista Raúl Albiol ha renovado con el Villarreal CF hasta el 30 de junio de 2023 y seguirá en activo hasta los 37 años, tras acordar ambas partes una ampliación de un contrato que estaba llegando a su fin en un futbolista con mucha presencia esta temporada en los terrenos de juego.

"Raúl Albiol y el Villarreal han renovado el contrato que une al futbolista de Vilamarxant con el club amarillo hasta el 30 de junio de 2023, por lo que el central valenciano, que terminaba su vínculo con el club al final de la presente temporada", anunció el club.

Imagen: Villarreal CF El central internacional llegó al Villarreal en la temporada 2019/20 procedente del Nápoles y asegura estar "muy feliz" con esta renovación. "Tengo que continuar trabajando para dar lo mejor para la afición y para el club. No puedo estar más contento", reconoció.



"Tengo que ir paso a paso y temporada a temporada. Todo depende de mi rendimiento y de mi trabajo, pero tanto mi familia como yo estamos muy contentos de continuar aquí. Ahora, debemos centrarnos en esta temporada, que todavía nos queda mucho por hacer", comentó sobre el futuro inmediato.

Además, recuerda la ovación que le brindó su afición en Belfast, pese a perder en los penaltis la Supercopa de Europa 2021 ante el Chelsea. "Fue muy emotivo para mí. No estoy acostumbrado a que coreen mi nombre en los estadios. Las horas de después fueron muy duras por todo el esfuerzo que habían hecho mis compañeros, así que solo tengo palabras de agradecimiento", aseguró.

Por otro lado, el mejor momento fue ganar la Liga Europa. "El momento más feliz fue poder levantar la copa de la Europa League con Mario y ver a nuestras familias y a mucha otra gente en el estadio apoyándonos y sufriendo con nosotros después de los momentos difíciles que todos habíamos pasado por la pandemia", se sinceró.

Raúl Albiol ha disputado 98 partidos oficiales con el Villarreal --79 en LaLiga Santander, 11 en la Europa League, 4 en la Liga de Campeones, 3 en la Copa del Rey y 1 de Supercopa de Europa-- y está a dos partidos de convertirse en centenario con el 'Submarino amarillo'.

Actualmente, el central es uno de los líderes de la zaga grogueta y fue campeón de la Europa League en Gdansk. Además, el futbolista valenciano volvió a recibir la llamada de la selección española como futbolista del Villarreal. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.