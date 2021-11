El primer hub de eSalud contra los bulos impulsará tecnologías contra la desinformación en vacunas Se prevé una gran explosión de bulos generando miedo Francisco Acedo

jueves, 11 de noviembre de 2021, 10:46 h (CET) Más de 30 expertos en Inteligencia Artificial, profesionales sanitarios y divulgadores de salud han constituido el primer grupo de trabajo multidisciplinar basado en la tecnología para luchar contra los bulos de salud en español, el Hub eSalud sin Bulos. Está impulsado por el Instituto #SaludsinBulos, que mantiene acuerdos con más de 70 organizaciones científicas y tecnológicas contra los bulos de salud y forma parte de la Alianza contra los Bulos en Vacunas.

Este grupo ha consensuado un decálogo de medidas para combatir la desinformación en vacunas con la ayuda de tecnologías que ya se están empleando para difundir bulos, como la Inteligencia Artificial y los bots, pero que todavía no se emplean para contrarrestarlos.

Entre esas medidas figura el empleo de grafos (unidades semánticas relacionadas) y de patrones de comportamiento basados en la Inteligencia Artificial para detectar los bulos en redes sociales, incluso antes de que se viralicen, y el uso de bots con información veraz que contrarresten los mensajes malintencionados acerca de las vacunas que suelen ser creados para generar desconfianza entre la ciudadanía.

Una de las primeras actuaciones será la participación en el Hackathon Salud, el 20 de noviembre, un concurso de soluciones digitales en salud en el que participan profesionales sanitarios y expertos en tecnología en el que se incluyen tres retos vinculados a la información veraz en vacunas. “En el Hackathon se presentarán prototipos de soluciones que ayuden a detectar y frenar la desinformación en vacunas, y promuevan el calendario vacunal y la figura del profesional sanitario como fuente de información veraz, tanto en España como en Latinoamérica”, explica Carlos Mateos, coordinador del Hackathon Salud y del Instituto #SaludsinBulos. Los bulos sobre salud se pueden detectar utilizando el procesamiento de lenguaje natural (PLN), y con un análisis sintáctico, gramatical y de contexto, según Carlos Sánchez Bocanegra, uno de los pocos expertos en Inteligencia Artificial que ha analizado el movimiento antivacunas en redes sociales en español. “El objetivo es ayudar a profesionales santarios, gestores y expertos en comunicación a identificar la posible viralidad de los bulos y tomar medidas informativas y de concienciación antes de que se expandan, al igual que ocurre con las epidemias, para las que se analizan datos de señales de móviles o conversaciones en redes para predecir futuros brotes”.

Expansión de los bulos de vacunas

Los bulos sobre vacunas existen desde que se desarrollaran las primeras hace más de 200 años, según afirma el doctorLuis Ignacio Martínez Alcorta, vocal de la Asociación Española de Vacunología. Sin embargo, “nunca ha existido tanta desinformación circulando como ahora, que se divulga más rápido con las nuevas tecnologías, y puede tener intenciones maliciosas, ya sean políticas, sociales o económicas”, asegura. Por ese motivo, destaca la conveniencia de que exista la colaboración entre profesionales de la salud y expertos en tecnología y comunicación para hacer frente a los bulos.

“Los bulos de vacunas explican en gran medida las bajas tasas de vacunación en muchos países europeos”, advierte Carlos Mateos. “El movimiento antivacunas se ha hecho más visible durante la pandemia, ayudados porpublicaciones automáticas de bulos creadas desde granjas de bots que, como han demostrado diversos estudios, desprestigian las vacunas autorizadas en Europa y Estados Unidos y tratan de promover las bondades de las rusas”,comenta. No obstante, añade, “la gran explosión de bulos ocurrirá cuando la vacunación llegue a los niños. Va a haber muchos mensajes basados en el miedo circulando en grupos de WhatsApp y en redes sociales y la tecnología podría ayudarnos a frenarlos”.

Decálogo de medidas para luchar contra los bulos de vacunas con tecnología

1. Identificación: Identificar bulos mediante grafos y minería de datos. Análisis de redes sociales vía grafos para identificar bulos y de técnicas de minería de datos para detección automática de patrones de comportamiento de antivacunas influenciadores en redes sociales.

2. Clasificación: Clasificar la información en confiable y no confiable para alertar al usuario y brindar información fiable. Empleo de algoritmos de Inteligencia Artificial que analicen fuentes fiables, la información que circula por redes sociales, y etiqueten con advertencias los contenidos falsos.

3. Intervención temprana: Frenar los posts que están creciendo para que no se viralicen. Detección de posts/contenido a punto de viralizar con una respuesta a través de bots y diferentes tecnologías para reportar contenido y promulgar información veraz.

4. Contraataque: Disponer de botspositivos que puedan contrarrestar la acción de botsnegativos.Creación de bots que generen noticias positivas o contraataquen otros bots que generan noticias negativas en las mismas plataformas en las que se producen. Alerta a posteriori a los usuarios que hayan interactuado con información falsa. Envío de información confiable al respecto del tema observado por el usuario.

5. Prevención: Utilizar chatbots. Sistemas conversacionales inteligentes y sensibles como ayuda a la difusión de información provacunas.

6. Concienciación: Campañas de concienciación. Concienciación sobre las mejores prácticas para un pensamiento crítico de noticias e información en internet, con el apoyo de profesionales sanitarios y personas influyentes, y sobre las vidas que salva la vacunación.

7. Gamificación: Videojuegos educativos. Utilizar videojuegos para concienciar sobre los beneficios de las vacunas. Pedir a empresas de desarrollo de videojuegos que incorporen mensajes pro vacunas en videojuegos populares.

8. Adaptación: Testar el nivel de comprensión para adaptar el mensaje. Utilizar tests que permitan testar el nivel de comprensión y pensamiento crítico del usuario para adaptar el mensaje pro vacunas.Campaña de concienciación sobre las mejores prácticas para un pensamiento crítico de noticias e información en internet, con el apoyo de profesionales sanitarios y personas influyentes.

9. Denuncia: Extensiones en navegadores. Extensiones para navegadores que analicen el contenido y se pueda reportar a una base de datos.

