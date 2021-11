Envases ecológicos de comida para llevar con Envanature, un servicio responsable con el medioambiente Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 18:13 h (CET)

Envanature es una tienda online dedicada a la venta de envases y suministros para hostelería, restauración y cáterin. Su misión es ofrecer los mejores envases ecológicos de comida para llevar y packaging take away.

Este servicio está enfocado a restaurantes, cafeterías, casas de comida, fast food, panaderías, food trucks e incluso heladerías, entre otros. Cuentan con los mejores precios por volumen en grandes compras, ofreciendo soluciones ecológicas y responsables con el medioambiente.

Precios competitivos y envíos rápidos Cada año, la empresa Envanature amplía su inmenso catálogo incorporando nuevos productos que satisfagan a los diferentes perfiles y necesidades de cada cliente. Entre los mismos, se pueden encontrar los mejores envases para comida a domicilio, platos y bols biodegradables, vasos y bolsas de papel y cartón, bolsas de plástico reciclado, vasos de plástico ecológicos, vasos reutilizables, cubertería y servilletas ecológicas, así como manteles o tarrinas, entre otros.

El producto estrella son los envases de comida para llevar, con una amplia gama de modelos y tamaños, siendo aptos para todo tipo de comidas. Además, incluyen una combinación perfecta, ya que llevan incorporados cubiertos de madera.

La empresa ofrece precios muy competitivos en el mercado, al presentar una relación directa con sus proveedores. Esto permite que los productos sean perfectamente asequibles para el sector. Además, realiza envíos gratuitos a partir de 50€ y en un plazo rápido de entre 48h y 72h.

¿Cuáles son los principales beneficios del packaging ecológico? En los últimos años, la situación del medioambiente ha empeorado en todo el mundo, el cambio climático es más que evidente y se debe tomar conciencia y actuar antes que sea demasiado tarde. Por esto, Envanature se propone la misión de ofrecer los mejores productos biodegradables, y a la vez, guiados por el lema a favor de la sostenibilidad. Todos los productos que presenta la empresa son totalmente ecológicos y sostenibles. Entre el enorme catálogo, se puede encontrar el packaging biodegradable, compostable, de origen natural, reciclado o que se pueda reciclar al 100%.

Estos productos brindan soluciones perfectas para establecimientos de hotelería, restauración y casas de comida que cuenten con la atencióntake away y delivery. Envanature es el lugar ideal para aquellos que buscan una vajilla desechable o envases alimentarios, ya que cuenta con un gran catálogo 100% sostenible y a precios totalmente asequibles. Esta empresa tiene la sede ubicada en el polígono industrial ”El Colomer”, en Castellón, y es un claro ejemplo de servicio concienciado con la sostenibilidad y el respeto por el planeta.

