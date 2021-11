VE Data Day vuelve para revelar la nueva cultura de la conducción eléctrica Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 13:52 h (CET) VE Data Day vuelve para revelar la nueva cultura de la conducción eléctrica. El evento será presencial los días 15 y 16 de noviembre; y en diciembre los días 14 y 14, en la Nave de Madrid (Calle Cifuentes, 5). Se retransmitirá en streaming en directo en Youtube y Facebook. Las cuatro citas contarán además con una mesa redonda en la que participarán profesionales del sector público y privado, representando a los sectores estratégicos de la infraestructura de recarga, la automoción, la energía y los seguros Por tercer año consecutivo tendrá lugar el VE Data Day. Cuatro jornadas en las que se darán a conocer las últimas tendencias del sector de la movilidad eléctrica desde la perspectiva de sus sectores estratégicos: la infraestructura de recarga, la automoción, la energía y los seguros.

También se ahondará en los hábitos y las costumbres de los conductores de vehículos eléctricos tras la realización de la III Encuesta Nacional de Conductores de Vehículos Eléctricos. Esta iniciativa ha sido una herramienta clave empleada por las empresas de la cadena de valor del coche eléctrico para mejorar su oferta de productos y servicios basados en la evidencia. El encuentro pretende así revelar las transformaciones en la cultura de la conducción doméstica a partir de la implantación definitiva del coche eléctrico en España.

Las primeras dos jornadas tendrán lugar en noviembre, los días 15 y 16. Las otras dos jornadas tendrán lugar un mes después, en diciembre, los días 13 y 14. Estos eventos, de carácter presencial, tendrán lugar en La Nave del Ayuntamiento de Madrid, aunque paralelamente irán acompañados por una retransmisión online del evento a través de los canales de Youtube y Facebook de All Media Consulting.

El evento, moderado por la periodista especializada en movilidad eléctrica, Clío Beruete, va a contar con la participación de distintas personalidades del sector tanto del ámbito público como del privado.

Análisis del sector de mano de los profesionales

En este caso, en la primera jornada está confirmada la participación de Carlos Carretero, Concejal de Sostenibilidad, movilidad y energías renovables del Ayuntamiento de Alcorcón, Sergi Jiménez, Jefe de Ventas Sales para Iberia en Circontrol, Laura Abad, Jefa de Desarrollo de Negocio en Schneider Electric y Ángel Luis López, Manager de Servicios y Suministros en Aparcamientos Saba.

La segunda jornada estará centrada en el segmento de la infraestructura de recarga. Acudirán en esta ocasión, Arturo Pérez de Lucía, Director General de Aedive, Javier del Val, Jefe de Producto Senior en Hyundai y Juan Carlos Muñoz, Jefe de Marketing Digital y CRM en Volvo.

Los eventos de diciembre, por su parte, irán encaminados a explorar dos segmentos importantes pero colaterales del mundo de la movilidad eléctrica: la energía y los seguros.

La jornada del 13 de diciembre contará con la participación de Juan Azcárate, Subdirector General de Energía y Cambio Climático, del Ayuntamiento de Madrid, Jorge Ríos, CEO de Etecnic, Enrique López, Responsable de Servicios de Ahorro Energético en Fenie Energía, Javier Martínez, Director de Movilidad Sostenible en EDP y Oscar Arrazola, Delegado de Movilidad Sostenible en Naturgy.

El día 14 de diciembre al VE Data Day asistirán como ponentes Miguel Ángel Redondo Rodríguez, Delegado de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Danae Vara, CPO de GoCleer y José Fernando Díaz, Desarrollo de Negocio en Artelia Group.

Los cuatro eventos contarán además con una mesa redonda en la que participarán profesionales del sector público y privado, en representación de los sectores estratégicos de la automoción, la infraestructura de recarga, la energía y los seguros.

En el evento de la primera jornada el tema a debate será el papel de la recarga pública en la movilidad eléctrica. Esta mesa contará con dos participantes: Carlos Carmona Horta, Director de Desarrollo Sostenible en Grupo Etra y Sergi Jiménez, Jefe de Ventas Sales para Iberia en Circontrol. Al día siguiente, Javier del Val, Jefe de Producto Senior en Hyundai y Juan Carlos Muñoz, Jefe de Marketing Digital y CRM en Volvo intercambiarán impresiones sobre el papel de las marcas de vehículos eléctricos en la fidelización de los conductores.

Por otro lado, los dos eventos de diciembre, también tendrán un turno de debate. Durante la primera jornada se hablará del coste del kWh y su evolución tras la popularización del vehículo eléctrico.

La segunda jornada de diciembre versará sobre la gestión del riesgo en la conducción eléctrica. El debate contará con la participación de Juan Bueno, CEO de My Rent Go y José María Cancer, Director General de Cesvimap; y representante de Reale Seguros.

Tercera Encuesta Nacional de Conductores de Vehículos Eléctricos

En el VE Data Day de 2021 contará con el patrocinio de Reale Seguros que, por segundo año consecutivo, ha querido apoyar esta iniciativa de difusión de conocimiento para el sector de la movilidad eléctrica. Por su parte, el organizador del evento, All Media Consulting, en boca de su director Gustavo Franco , expondrá las principales conclusiones de la tercera encuesta anual. Una edición que ha indagado en las opiniones y hábitos de 1.500 conductores en toda España, es decir, un 8% del universo de BEV (eléctricos puros) matriculados en nuestro país.

Sobre Reale Seguros

Reale Seguros es una compañía aseguradora de referencia en el mercado español, donde está presente desde 1988. Apuesta por la cercanía con el cliente a través de 54 sucursales, más de 400 agencias y 3.300 colaboradores que dan servicio a más de 1.8 millones de clientes. Está trabajando en desarrollar una oferta adaptada a las nuevas necesidades derivadas de la movilidad sostenible. Es una de las diez empresas aseguradoras mencionadas en la encuesta, entre las cuales cuenta con una representación del 3%, del total de 1.432 conductores que participaron.

Sobre All Media Consulting

All Media Consulting es desde 2016 la primera agencia de comunicación europea especializada en movilidad eléctrica. Así pues ofrece una aproximación innovadora para potenciar la visibilidad y alcance de cualquier proyecto, servicio o producto de la industria.

Trabaja con fabricantes de vehículos eléctricos, entidades dedicadas a la movilidad, proveedores de energía y empresas de tecnología, para impulsar sus actividades desde la comunicación alineada con los valores de la sostenibilidad y la innovación. Se encuentra registrada como grupo de presión en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

