Portal Now se consolida como plataforma inmobiliaria digital en España Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 11:07 h (CET) Portal Now refuerza su presencia con más de 24.000 inmuebles en gestión, solo en España, así como el 50 personas en plantilla trabajando exclusivamente en la versión española de este proyecto internacional Hipoges, servicer de referencia en el sector de Asset Management, consolida su portal inmobiliario Portal Now, cuando en breve se cumplen dos años de trayectoria en España (y en víspera del primer aniversario en Portugal). Se trata de una plataforma inmobiliaria digital que aglutina y diversifica los diferentes proyectos inmobiliarios del grupo. En palabras de Nuno Antunes, Global Chief Real Estate Officer de Hipoges Iberia, es ‘’el resultado de un equipo de marketing totalmente dedicado al sector inmobiliario que nos permite seguir monitorizando las nuevas tendencias del mercado y las formas más innovadoras de publicitar nuestras propiedades.’’

El portal inmobiliario Portal Now, enfocado a público general buscando comprar o alquilar un inmueble, pero también a inversores institucionales que buscan un producto más sofisticado, cuenta con un amplio e involucrado departamento de marketing exclusivamente dedicado al proyecto. Su equipo de expertos en publicidad, junto a consultores especializados en compra y venta de inmuebles, reúnen a más de 50 personas en España directamente implicadas en el tráfico generado en el portal. A ello se suman más de 70 empleados enfocados en las diferentes jurisdicciones donde Hipoges tiene presencia actualmente. En cuanto al volumen de propiedades ‘listas para vender’ en la cartera del servicer, hoy son más de 24.000 los inmuebles gestionados solamente en España, de los cuales, aproximadamente, el 95% está en venta y el 5% en alquiler.

Un ‘portal’ inmobiliario consolidado

El balance de los primeros meses de vida de Portal Now ha sido muy positivo gracias al aumento sostenible de leads y la presencia en varias geografías, lo que le permite trabajar adaptándose a las peculiaridades de diversas experiencias y campañas locales segmentadas, pero con un solo objetivo. Este hito consiste en adaptar las mismas experiencias a los destinos o mercados en los que Hipoges centra actualmente su modelo de negocio. Con relación, precisamente, al modelo de negocio del servicer, se trata de un proceso 100% digitalizado, lo que permite desarrollar el proyecto con automatización e implementación exclusiva on line. Su sistema aborda, desde la visibilidad y publicidad del inmueble, la interactuación del comprador, hasta la compra final de la vivienda.

Clave del éxito de Portal Now es la constante generación de leads que se registran de forma automática en el sistema para ser, posteriormente, compartidos con el gestor inmobiliario. Más tarde, esos leads llegan al mediador asignado dentro de la oficina en cuestión. Por su parte, cabe destacar la utilización de la novedosa herramienta HG Works (diseñada y desarrollada por Hipoges para la comunicación con sus socios comerciales, ya sean mediadores o "facility companies").

Constante innovación y adaptabilidad

Otra de las principales cualidades de la plataforma es su presencia en los principales portales inmobiliarios de los países donde opera, sin descuidar otras formas de visibilidad: "la publicidad directa en el sector inmobiliario sigue teniendo un impacto muy significativo y es algo que no podemos descuidar", afirma Antunes. Asimismo, desde la compañía se advierte de que la pandemia ha provocado un impulso decisivo en el proyecto; en este sentido, también añade Antunes: ‘’nos ayudó a dar un paso adelante, ya que nuestra captura de clientes potenciales ha experimentado un crecimiento muy significativo en un período de tiempo muy corto.’’

Sin duda, se trata de un hito más en la trayectoria transversal del grupo en el contexto de Real Estate, pero también un paso adelante en la digitalización del sector, ya que el grupo planea, próximamente, implementar funcionalidades novedosas y enfocadas a cliente, como la mejora de las visitas virtuales gracias a la innovación del formato vídeo y demás extras para facilitar la toma de decisiones del comprador.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.