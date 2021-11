Software DELSOL se alía con Afterbanks y Arcopay para ofrecer la Agregación Bancaria a sus clientes Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 10:52 h (CET) Software DELSOL proporcionará así el servicio Agregación Bancaria a las miles de empresas que utilizan sus programas contables y de facturación El sector tecnológico no para de crecer en sus diferentes vertientes. En este caso, es el ámbito Fintech el que ha vuelto a demostrar que su rol en el mercado es esencial para mejorar los procesos de las compañías y crear casos de uso innovadores a la vez que resolutivos. Afterbanks y Arcopay refuerza su presencia en el sector del software empresarial y demuestra la necesidad latente que existe en cuanto a soluciones Open Banking adaptables a las diferentes casuísticas que presentan las empresas en la actualidad.

El acuerdo al que han llegado ambas compañías tecnológicas denota el crecimiento exponencial de herramientas y programas que se basan en soluciones de banca abierta para ayudar a miles de empresas en la gestión contable diaria. El objetivo de esta alianza no es otro que automatizar una tarea rutinaria y que consume tiempo dentro de las empresas como la conciliación contable. El ahorro de tiempo y, por ende, de costes que se obtienen al utilizar la API de agregación bancaria que ofrece Afterbanks y Arcopay (una compañía de Minsait Payments) es un factor clave a la hora de ofrecer soluciones de valor añadido a los clientes de Software DELSOL.

“Nos hace mucha ilusión recibir a un cliente tan importante dentro del mercado de soluciones digitales para empresas como lo es Software DELSOL. Agradecemos la confianza que Software DELSOL ha depositado en nuestras soluciones de Open Banking. Para Afterbanks y Arcopay, el inicio de esta relación representa el compromiso de continuar demostrando nuestro liderazgo en el mercado de soluciones de Open Banking para empresas”, señala Leonardo González, Director Comercial de Afterbanks y Arcopay.

La automatización, trazabilidad de los movimientos bancarios, la instantaneidad y seguridad del proceso no hacen más que reforzar los modelos digitales de gestión de cobros y pagos, contabilidad y conciliación bancaria tan demandados hoy por diferentes segmentos del mercado. Software DELSOL, empresa referente por su crecimiento en el mercado y la variedad de soluciones digitales que ofrecen a miles de empresas, ha apostado por añadir el servicio de Agregación Bancaria para automatizar este tipo de tareas rutinarias a todos sus clientes, dando un paso más a la hora de apostar por tecnologías financieras que no hacen otra cosa que fortalecer su modelo y estructura de negocio.

“Para Software DELSOL es primordial la satisfacción de nuestros clientes. Trabajamos incansablemente para hacerles la vida más fácil, automatizando aquellas tareas rutinarias para que solo tengan que preocuparse de lo importante. Para ayudarnos en esa tarea decidimos incorporar en nuestros programas un nuevo servicio de Open Banking de la mano de Afterbanks y Arcopay. Esta relación comercial supone un paso más en la automatización de procesos para nuestros clientes y un aumento sustancial de la calidad de nuestros productos”, declara Pilar Meseguer, Directora Ejecutiva de Software DELSOL.

Acerca de Software DELSOL

Software DELSOL es una empresa con más de 28 años de experiencia en el desarrollo y comercialización de software de gestión, contabilidad y nóminas para pymes y autónomos.

