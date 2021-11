Cursos gratuitos del SEPE para autónomos: Más de 2.000 plazas y de todas las áreas Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 10:32 h (CET) Debido a la pandemia que se ha vivido, muchas personas se han replanteado su futuro y el trabajo que realizan, trayendo como consecuencia, en muchos casos, el abandono de "la vida autónoma", por parecer el camino más complicado y lleno de desafíos, mientras que, muchos otros han visto en el emprendimiento la oportunidad para salir de su zona de confort y conseguir nuevos retos profesionales. Algo que se ve reflejado en los datos de afiliación Según los datos proporcionados por la Seguridad social, en marzo de 2021 la cifra de trabajadores por cuenta propia se incrementó un 0.77% con respecto al 2020, sumando así, más de 3 millones de afiliados.

Es un hecho que el colectivo de los/as autónomos/as se encuentra presente en muchos de los sectores del tejido productivo. Dentro de los sectores con más crecimiento de trabajadores autónomos, según los datos de la Seguridad Social se encuentra, en primer lugar, el sector de transporte, algo que no es muy sorprendente, debido a la relevancia que tuvo durante los tiempos de confinamiento y que, aún hoy, se mantiene. En segundo lugar, de crecimiento de afiliados, se encuentra el sector de las actividades profesionales, científicas y técnicas, siguiéndolo muy de cerca, el sector de la construcción que también fue uno de los sectores “menos afectados por la COVID-19”.

Tristemente uno de los sectores con mayor descenso de afiliados es el de hostelería y turismo con un 1,11% bajas, a pesar de ser uno de los sectores más importantes para la reactivación económica y que, actualmente, hace su mayor esfuerzo para mantenerse a salvo, ya que, aunque ha ido remontando su actividad en los últimos meses, algunos profesionales no han podido recuperarse de los estragos causados por la pandemia.

En un mercado laboral donde el cambio es la única constante, ser un profesional polivalente, con capacidad de adaptación, tener la habilidad para diferenciarse del resto y saber aprovechar cada recurso, supone el camino para alcanzar las metas deseadas.

Actualmente los autónomos y autónomas cuentan con la posibilidad de formarse y ampliar sus conocimientos gracias a la formación continua del Ministerio de Trabajo y Economía Social que cuenta con más de 2.000 plazas en cursos gratuitos disponibles, hasta que finalice el año.

Entre las diversas áreas que abarca esta formación, es importante destacar la gestión online de los trámites administrativos. La pandemia ha acelerado esta forma de proceder y está claro que ha venido para quedarse. De la misma forma que estar en sincronía con la transformación digital, ya presente, en todos los sectores, el uso de las redes sociales o la automatización de diversas áreas.

Como emprendedor/a, el tiempo es un recurso muy valioso y escaso, este es uno de los motivos por lo que la gran mayoría de los cursos se imparten en modalidad online, para que los participantes puedan decidir en qué momento realizarlo sin estar atados a un horario especifico, sin embargo, también está a disposición de que quienes lo desean, cursos en aula virtual, que se desarrollan mediante videoconferencia, propiciando las sinergias entre emprendedores y profesionales de distintas áreas.

Todos estos cursos son totalmente gratuitos ya que están 100% subvencionados por el Ministerio de Trabajo y economía social, por lo que, no suponen coste alguno para los participantes. Además, al ser especialidades reconocidas por el SEPE, cuentan con diploma al finalizar.

Para consultar más información sobre los cursos gratuitos y solicitar plaza, las personas interesadas pueden hacerlo a través de la página de Cursos Femxa, entidad de formación con más de 20 años de experiencia: https://www.cursosfemxa.es/autonomos-cursos

También se ha habilitado para cualquier consulta o duda el teléfono gratuito: 900 100 957 y el correo electrónico: atencionalumno@femxa.com

La formación continua es el paso definitivo hacia el éxito profesional.

