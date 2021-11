La empresa Xsolla ayuda a desarrolladores españoles de juegos de móviles a aumentar sus ingresos un 40% Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 10:16 h (CET) Xsolla reacciona al conflicto entre Epic Games y Apple, y ayuda a los desarrolladores españoles de juegos de móvil y PC a conseguir más beneficios y llegar a jugadores de todas partes. Xsolla se anticipó a este cambio sísmico a principios de año con el lanzamiento de diferentes productos que usan asiduamente las mayores empresas de videojuegos del mundo para aumentar sus beneficios y estrechar los lazos con sus jugadores de móvil y PC A través de Xsolla Web Shop para juegos de móviles, los desarrolladores españoles pueden aumentar sus ingresos hasta un 40% y llegarán a nuevos jugadores en regiones en las que antes no estaban presentes. Esta solución resuelve muchos de los desafíos a los que se enfrentan los desarrolladores, como la visibilidad, los márgenes de beneficios en declive, la falta de control sobre la experiencia de usuario, el acceso a métodos de pago locales, la publicidad en diferentes plataformas, la adquisición de usuarios más eficiente, la colaboración real con creadores e influencers, entre otros.

Esto, junto al hecho de que tanto Apple como Google han indicado explícitamente que los videojuegos en varias plataformas pueden ofrecer compras en la aplicación más allá de las aplicaciones para móviles, deja claro que los desarrolladores pueden aprovechar todo su potencial de ingresos, aumentar los márgenes de beneficios y estrechar lazos con sus jugadores.

"Xsolla se anticipó a este cambio sísmico a principios de año con el lanzamiento de diferentes productos que usan asiduamente las mayores empresas de videojuegos del mundo para aumentar sus beneficios y estrechar los lazos con sus jugadores de móvil y PC. Ahora se han combinado estos productos y los conocimientos de la empresa en una nueva solución llamada Xsolla Web Shop para juegos de móviles", cuenta Chris Hewish, presidente de Xsolla.

Experiencia en monetización en videojuegos

Con una variedad de herramientas y servicios robustos y potentes, Xsolla ha ayudado a los desarrolladores y editores en el mercado de videojuegos a vender, conectar y optimizar sus creaciones a nivel global durante más de 16 años, estudiando al detalle los cambios de tendencias del sector para contribuir al éxito de sus socios.

En 2020, las carteras digitales y en los dispositivos móviles suponían un 45% de las transacciones de pago de comercio digital en el mundo, por lo que la cartera digital se ha convertido en el método de pago más popular. Se estima que este número crecerá hasta más del 60% en 2025. Los consumidores tienden a pagar con las carteras en dispositivos móviles en países como Malasia y la India, y otras regiones en la que las tarjetas de crédito no son el principal método de pago. Al instalar la solución Xsolla Web Shop, los desarrolladores tienen acceso a más de 700 métodos de pago, entre los que se incluyen los más populares en el Sudeste Asiático. Para más información sobre Xsolla Web Shop y cómo mejorar el negocio de juegos para móviles, los desarrolladores españoles pueden visitar xsolla.pro/web-shop.

Sobre Xsolla

Xsolla es la empresa de monetización de videojuegos líder en el mundo con un conjunto de herramientas sólido y potente, y servicios diseñados específicamente para la industria de los videojuegos. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de videojuegos de todo tipo para publicitar y monetizar sus creaciones a nivel global y en diferentes plataformas. Como líderes de la innovación en la monetización de los juegos para móviles, Xsolla continúa creando soluciones para solventar las complejidades inherentes a la distribución, publicidad y monetización de los videojuegos a nivel global para que sus socios puedan aumentar su público, su participación y sus ingresos. Con oficinas a lo largo de todo el mundo, Xsolla actualmente trabaja con importantes entidades del mundo de los videojuegos como Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix y miHoYo, entre otros.

Para más información, xsolla.com.

