50 millones de personas en todo el mundo se consideran creadores de contenidos Principales conclusiones del informe 'Tendencias en Redes sociales 2022' Redacción

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 10:52 h (CET) Desde las famosas manoplas del senador estadounidense Bernie Sanders, hasta los mil millones de usuarios de TikTok, el 2021 ha sido un gran año para las redes sociales, y están a punto de ser más importantes en 2022.



Hootsuite, la plataforma líder mundial en gestión de redes sociales, ha presentado su sexto informe sobre Tendencias en Redes Sociales, el cual revela las cinco principales tendencias que darán forma a las redes sociales durante el próximo año, unas tendencias que todos los profesionales del marketing, y todas las empresas, al fin y al cabo, necesitarán conocer para tener el mayor éxito en las plataformas sociales en 2022.

Los resultados de la encuesta realizada en el tercer trimestre de 2021 a más de 18.000 profesionales del marketing, y que ha sido respaldada por datos globales y opiniones de expertos del sector, clientes y socios, han identificado que:



● Las marcas más inteligentes por fin han aprendido la lección al asociarse con los creadores de contenidos para conectar con nuevas audiencias, ganarse su confianza y ganar capital cultural. ● Los consumidores exigen a las marcas un mayor nivel de creatividad en la publicidad en las redes sociales, y valoran a las que lo hacen bien. ● Una vez que se ha descubierto el valor de las redes sociales en el marketing, los líderes de las empresas están encontrando formas innovadoras de ampliar su impacto en otros departamentos de sus organizaciones. ● El comercio social se está convirtiendo en un canal de uso generalizado de venta al por menor, con marcas de todos los tamaños abriendo escaparates sociales y ampliando los límites de la experiencia de compra en Internet. ● A medida que aumenta la demanda de servicio al cliente a través de las redes sociales, las organizaciones sociales están superando a sus competidores al mejorar la atención al cliente en estas plataformas.

"A medida que el impacto de las redes sociales sigue creciendo y evolucionando en todo el mundo, el mercado seguirá dejando entrever indicios sobre lo que quiere colectivamente", señala Maggie Lower, CMO de Hootsuite. "Hoy en día, todos estamos escuchando y adaptándonos cada vez más rápido, las comunidades digitales son cada vez más importantes en la vida de los consumidores y es por esto que las marcas se ven obligadas a cumplir con estándares más altos. Estamos viendo cómo lo social se abre paso fuera del departamento de marketing a medida que el comercio social entra en pleno apogeo y surgen oportunidades de atención al cliente en nuestras plataformas favoritas", añade.

Con más de 4.500 millones de personas que utilizan las redes sociales -y con nuestras vidas físicas y digitales cada vez más conectadas-, navegar por el panorama de las redes sociales se ha convertido en una tarea aún más compleja para las marcas y las organizaciones. Aunque mantenerse al día puede parecer difícil, Hootsuite anima a los lectores a sumergirse en las comunidades digitales para encontrar su auténtico propósito, pensar estratégicamente y asumir riesgos para desafiar las expectativas y superar a los competidores en 2022.

"Después de haber vivido una época complicada, en la que las empresas se han visto obligadas a actuar de forma táctica, ha llegado el momento de que los profesionales del marketing vuelvan a pensar de forma estratégica", afirma Tom Keiser, CEO de Hootsuite. "Pensemos en cómo crear comunidades online conectadas. Defendamos el infinito potencial del comercio social y la atención al cliente. Tomemos decisiones audaces basándonos en los datos, la visión y el propósito, y hagamos que todos se pregunten cómo lo hemos hecho" concluye.

A través de conclusiones clave, análisis de expertos y ejemplos del sector, el informe de Tendencias en Redes Sociales destaca que:

Las marcas por fin consiguen una comunidad adecuada (con la ayuda de los creadores de contenidos) Las comunidades digitales son cada vez más importantes en la vida e identidad de los consumidores, y los creadores de contenidos son la clave para descubrirlas. Las marcas que se asocian inteligentemente con los creadores conectan con nuevas audiencias, se ganan su confianza y obtienen capital cultural. "Las comunidades son el núcleo de una estrategia social de éxito, y los creadores de contenidos han construido redes en las que su visibilidad y su influencia son realmente poderosas" - Amanda Wood, Responsable de Marketing en redes sociales de Hootsuite

Los profesionales del marketing se vuelven más creativos a medida que los consumidores se dan cuenta de los anuncios en redes sociales Los consumidores exigen a las marcas un mayor nivel de creatividad en los anuncios que hacen en las redes sociales, pero recompensan a las que lo hacen bien. Dado que los profesionales del marketing tienen previsto gastar más en anuncios en estas plataformas en 2022, tendrán que esforzarse más para crear anuncios que reflejen y enriquezcan las distintas experiencias que ofrece cada red social. "Nadie quiere que su tiempo en Internet sea interrumpido por marcas que no han puesto mucho esfuerzo en sus anuncios. Los consumidores son mucho más receptivos a las marcas en las redes sociales que tienen esto claro." - Sarah Dawley, Responsable de contenidos de Hootsuite

Las redes sociales están tomando importancia más allá del departamento de marketing Los responsables de las empresas están mejorando los programas de promoción de los empleados, dominando la escucha social para recopilar información sobre los consumidores y buscando el tipo de impacto que han visto que tienen las redes sociales en el marketing de toda la organización. "Las redes sociales ya no son un apartado aislado del departamento de marketing, esto es gracias a las herramientas que demuestran el retorno de la inversión y que se han vuelto universalmente accesibles." - Melissa Murray Bailey, CRO de Hootsuite

Las redes sociales se convierten en el centro de la experiencia de compra La era del comercio social está en pleno apogeo y las oportunidades no hacen más que crecer. Las empresas más pequeñas y competitivas están encontrando un equilibrio entre los escaparates de las redes sociales y los establecimientos físicos, mientras que las grandes marcas ponen a prueba los límites de la experiencia de compra online. "Las redes sociales son la nueva interfaz del comercio y la columna vertebral de la nueva experiencia del cliente para 2022 y mucho más allá" - Étienne Mérineau, fundador de Heyday by Hootsuite

Los especialistas en marketing social rescatan a sus marcas del apocalipsis de la atención al cliente En medio de la interrupción de las cadenas de suministro globales y la escasez de personal, muchas empresas pueden esperar una afluencia de clientes no muy felices en 2022. Mientras tanto, la demanda de servicio al cliente a través de las redes sociales ha aumentado. Los gestores de las redes sociales se encuentran ahora en una posición ideal para hacer de héroes y dirigir sus organizaciones a través de esta demanda. "Ofrecer una gran atención al cliente en las redes sociales va a ser el mejor marketing que va a tener tu marca" - Christoph Neut, Vicepresidente de Ventas de Sparkcentral by Hootsuite

Otros puntos interesantes que destaca el informe de Tendencias de Redes sociales 2022 de Hootsuite son:

● 50 millones de personas en todo el mundo se consideran creadores de contenidos. ● Este año, los presupuestos de marketing en relación con los ingresos son los más bajos de la historia, sin embargo, más de la mitad (51,4 %) de los responsables de marketing encuestados afirman que tienen previsto aumentar su gasto en redes sociales en 2022. ● La inversión en TikTok, Pinterest y Snapchat ha aumentado en relación con el año pasado. Los profesionales del marketing están desplazando sus recursos hacia donde pueden tener más impacto y, cada vez más, es en redes que normalmente no han sido una prioridad en la combinación de canales de marketing social. ● Las plataformas que los encuestados consideran más efectivas para alcanzar sus objetivos empresariales son Facebook (62%), Instagram (49%) y LinkedIn y Twitter (40%). ● La mayoría de los profesionales del marketing encuestados (83%) afirman estar algo, muy o muy seguros de cuantificar el ROI de sus esfuerzos en las redes sociales, frente al 68% del año pasado. ● Más del 36% de los encuestados afirma que invertirán más en la atención al cliente en redes sociales. Además, el 59% de los profesionales del marketing están de acuerdo en que el valor de la atención al cliente en redes sociales ha aumentado para su organización en los últimos 12 meses.

