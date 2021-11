¿Cuál es la diferencia entre un Máster Propio y un Máster Oficial? Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 17:05 h (CET)

En España, hay disponible una amplia oferta de estudios posuniversitarios y a algunos candidatos pueden surgirles muchas dudas durante el proceso de elección.

Con el fin de disiparlas, Naxer, un Centro de Estudios Superiores que lleva impartiendo formaciones online desde 1996, explica cuáles son las diferencias entre un Máster Propio y un Máster Oficial.

Características del Máster Propio y del Máster Oficial La mayor parte de universidades y escuelas de negocios tienen en su catálogo ambas opciones y, por ello, es conveniente distinguir una de otra. Sus particularidades son las siguientes.

Máster Propio Universitario Este tipo de formación está más orientada a la práctica que a la teoría. De hecho, en muchas ocasiones, se denomina “profesionalizador”.

Dado que persigue el objetivo de la empleabilidad, las personas que lo imparten son profesionales en activo, completamente al día de las necesidades del sector en cuestión.

Los programas son diseñados por las mismas universidades y no tienen que ser aprobados por organismos o instituciones oficiales, lo cual permite actualizar el temario sin tanta burocracia.

El coste varía de una escuela a otra, ya que depende de factores como la modalidad, la duración o el prestigio de quien lo realiza. No obstante, la mayoría de las alternativas contemplan diferentes descuentos o ayudas al estudio para facilitar el acceso de los interesados.

Máster Oficial Universitario Al contrario que el Máster Propio, este se enfoca más a la teoría que a la práctica.

Las personas que lo imparten tienen un perfil más académico, siendo catedráticos, doctores o investigadores que no están trabajando en activo en la profesión, sino que se dedican a la docencia al 100%.

En cuanto a la regulación, esta tipología está acreditada y aprobada por instituciones y organismos oficiales.

Se dirige a personas que desean estudiar un Doctorado o bien trabajar en la Administración Pública, ya que necesitan ese título para ello.

Por último, el precio es público y viene regulado por cada Comunidad Autónoma y, además, puede financiarse a través de las becas que otorga el Ministerio de Educación.

¿Cómo escoger? La realidad es que uno no es mejor que el otro, sino que siempre dependerá de la situación particular de cada estudiante.

En general, si la finalidad es trabajar como empleado público o estudiar un Doctorado, es imprescindible cursar un Máster Oficial.

En el resto de los casos, y para personas que desean mejorar laboralmente o formarse para obtener un trabajo en el sector privado, se recomienda el Máster Propio, por su eminente carácter práctico que mejora el nivel de empleabilidad.

Igualmente, y para obtener más información sobre ello, Naxer pone a disposición el contacto con sus asesores de formación, especializados en orientar a sus candidatos para que escojan la mejor opción.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.