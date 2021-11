El proyecto Adopta un Animal cuenta con tienda online propia para ayudar a fundaciones y protectoras de animales Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 16:12 h (CET)

El vínculo entre el ser humano y animales como los perros y gatos siempre ha existido. Tanto es así, que prácticamente es posible encontrar estas criaturas solamente donde habitan personas. No obstante, en las calles de las grandes ciudades de todo el mundo se ven miles de animales abandonados a su suerte y Madrid no es la excepción.

Por este motivo, existen fundaciones y protectoras de animales, las cuales deben superar grandes obstáculos, tanto financieros como para darse a conocer. Adopta un Animal nace para darle la mano a estos refugios, mientras estos peludos encuentran un nuevo hogar.

Una contribución para protectoras y refugios Rodrigo de Miguel, fundador de Adopta un Animal, es consciente que hacerse cargo de estos perros y gatos no es una tarea fácil, por lo que decide dar vida a una iniciativa que pueda aportar desde diversos frentes a asociaciones como CES Unidad Felina, Luchando Por Los PPP’s, Vamar Animals, Protección Animal Fresno, Gatos de Madrid CES. Al ser ingeniero de software, Rodrigo basa su propuesta en la tecnología.

Por un lado, Adopta un Animal es un buscador de refugios o fundaciones donde se pueda adoptar un perro o un gato. Asimismo, diseña e implementa estrategias de marketing digital orientadas al posicionamiento de las mencionadas fundaciones.

Este proyecto busca contribuir con el financiamiento de estos hogares transitorios por medio de una tienda onlineque,por el momento, maneja una línea de camisetas con creativos diseños alusivos a mascotas. No obstante, está próximo a lanzar una marca de comida para perros y gatos. Parte de las ganancias de esta tienda se destinarán a las protectoras de animales, para cubrir costes como vacunación, alimentación, salud, aseo y el chip obligatorio. De esta manera, el objetivo de la plataforma es darle una sostenibilidad permanente a estos refugios para que puedan seguir salvando vidas.

Lo que se debe saber sobre la adopción de animales Cuando se piensa en llevar una nueva mascota a casa, la adopción es la mejor elección, ya que se le brinda una segunda oportunidad a un perro o gato sin hogar. No obstante, existe todo un proceso y una serie de requisitos para poder adoptar uno de estos animales. En primera instancia, se debe ir al centro de adopción, encontrar el animal acorde a lo que se busca en cuestión de tamaño, energía, carácter, etc. Una vez se ha elegido un candidato ideal, se recomienda que la persona comparta unas cuantas horas durante un par de días con el animal antes de llevarlo a su casa.

Finalmente, se le solicitará la documentación de identidad y de residencia a la persona, deberá firmar un contrato y pagar la tasa de adopción. Aunque se crea que este es un proceso gratuito, es necesario pagar una pequeña cantidad de dinero, la cual cubre ciertos gastos de mantenimiento del animal en su proceso de encontrar un nuevo hogar. Adoptar un perro o un gato es una experiencia que requiere mucha responsabilidad y cariño hacia una criatura que ya ha sido sometida al abandono.

