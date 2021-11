Trucos, consejos y guías de compra para mejorar la piel, por PielPerfecta.top Comunicae

martes, 9 de noviembre de 2021, 15:27 h (CET) En la web PielPerfecta.top, creada por la doctora Inma Giménez, se encuentran análisis, guías de compra y opiniones honestas para que elegir con criterio los productos de tratamiento facial, corporal y bienestar integral. No solo recopila información útil y práctica para cuidar la piel, sino que además lo hace sin tecnicismos, con un lenguaje sencillo, para que cualquier persona que quiera aprender cómo funciona y mejorar su piel, pueda hacerlo de forma entretenida y agradable leyendo su web Peeling, rosácea, ácido hialurónico, patas de gallo, retinol, acné, protectores solares, bótox, radiofrecuencia…. Y así, sucesivamente. El mundo de la Dermatología y de la Dermocosmética indudablemente está en alza.

Y es que, los hombres y las mujeres no solo quieren comprar productos para su piel. Quieren información, información veraz, y aquí entra en acción PielPerfecta.top

Su lema es: mantener una piel sana, hará tener una piel bonita. ¿Por qué? Porque si la piel está sana hará su función protectora de forma correcta y por tanto, el aspecto será más saludable y se mantendrá más tiempo con aspecto juvenil.

¿Qué se va a encontrar en Piel Perfecta.top?

Las usuarias y usuarios del mundo beauty deben saber qué es lo que compran.

La Dra Inma Giménez, CEO de la web y coordinadora de contenidos, sabe que una población informada es una población más saludable y su portal es una muestra.

En la web se puede aprender de los ingredientes que componen las cremas que se utilizan. De esta forma, sabiendo la acción que realizan, se sabe si la crema hidratante, antiarrugas o sérum que se va a comprar es realmente lo que se necesita.

La Dra Giménez también sabe que es una locura la cantidad de marcas y productos que hay en el mercado de la belleza y cuidado de la piel, que la población se puede volver tarumba a la hora de elegir.

Así que ha preparado unas prácticas tablas comparativas en las que, si no el lector o lectora no es de leer mucho, pueda ver las diferencias de los distintos productos con un solo vistazo.

Destaca el apartado de opiniones.

Muchos de los antiojeras, aparatos de radiofrecuencia o cremas con vitamina C y antiarrugas han sido probadas por ella misma, amigas, amigos o sus colegas de profesión y ha recogido sus opiniones sinceras. Este hecho, junto con las opiniones de cientos de usuarios y usuarias, ayudan a tener una idea de qué producto para la piel es mejor en cada caso.

Por cierto, como buena científica, toda la información se puede comprobar está avalada por artículos científicos y fuentes fiables de profesionales que ella misma ha buscado y estudiado.

Pero…¿solo hay artículos sobre la piel?

No. La Dra Inma Giménez sabe que el aspecto de la piel no solo depende de ponerse cremas sino que el descanso, por ejemplo, juega un papel primordial. Te lo dice ella, que las guardias de 24 horas en su profesión pasan factura.

Por eso, en su web, puedes encontrar guías y análisis de productos que ayudarán a tener un descanso reparador, como es una completa guía de almohadas cervicales para tener la columna alineada mientras se duerme o almohadas antiarrugas para que mantener la piel tersa sin las famosas arrugas de posición. Así, dormir será sinónimo de descansar y, descansar, será equivalente a una piel radiante y luminosa.

Cremas, descanso, ¿algo más?

Pues sí. El portal sinceramente es una caja de sorpresas que no dejará indiferente al lector o lectora. Y es que una vida sexual plena, tanto en compañía como en solitario, está demostrado que ayuda a tener una piel sana, bonita y radiante. Así que, se puede encontrar también juguetes eróticos que incentivan a sonreír por las mañanas e ir con la piel iluminada ;)

Y finalmente, cuenta con un blog realizado completamente por profesionales sanitarios (médicos, matronas, fisioterapeutas, dermatólogos, psiquiatras…), en el que se encuentran artículos tan interesantes como:

La importancia de la prevención en el cáncer de piel por Doctor Carlos Serra, dermatólogo en la fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO)



Escoger la mejor postura para dormir y descansar con la fisioterapeuta Silvia Rosa.



Cómo funcionan los retinoides en la mejora de arrugas y textura de la piel, perfectamente detallado por la Doctora Pilar Caro.



Cuidado de la piel en el embarazo y lactancia con la matrona Sofía Ureña.



Como implementar el autocuidado por la psiquiatra Dra Alejandra González

5+1 hábitos muy simple para tener una piel más sana y luminosa

Limpiar siempre la cara por la mañana y hacer limpieza doble facial por la noche

El papel de la almohada. Cambiar la funda cada 5-7 días y elegir una con la textura más óptima para cada cara es primordial, muchas veces olvidado

Añadir a la rutina facial productos con ingredientes entre los que incluya vitamina C

Hidratar, hidratar, hidratar. Hay que elegir la textura que más guste pero recordar que una piel luminosa necesita ser hidratada a diario

Exfoliar diaria y semanalmente con el tipo de exfoliación que mejor le venga a cada piel

Y por último, la joya de la corona: FOTOPROTEGEr A DIARIO. Se repite mucho pero tiene su porqué.

La Dra Giménez, que además es cooperante en Gaza, el Sahara o Liberia, tiene un fototipo II, rubia, piel clara, ojos azules y sí, es nacida en Almería, así que tiene inculcado por su madre (pelirroja también) a fuego la protección solar los 365 días del año antes de salir de casa. De hecho su post mejores protectores solares faciales de PielPerfecta.top es de los que más orgullosa está.

Solo hay que ir a su apartado Sobre mí para conocerla, seguro que resultará muy curiosos e interesante al lector.

De hoy no pasa de informarse y cuidarse la piel como toca

Más información en Pielperfecta.top

