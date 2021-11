KISS FM, la perfecta combinación de música y noticias Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 09:14 h (CET)

Los clásicos nunca mueren y, día tras día, KISS FM pone a todo volumen los grandes éxitos musicales de los 80, los 90 y los 2000 que marcaron un hito en la historia de la música. Desde hace casi 20 años, la emisora fusiona una cuidada selección musical con los mejores contenidos de entretenimiento y boletines informativos horarios con toda la actualidad diaria. KISS FM destaca por ser la única emisora musical de España que cuenta con redacción de informativos propia. Esto le permite ofrecer noticias los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

Las Mañanas KISS, para arrancar el día con una sonrisa y toda la información Otro de los pilares básicos para KISS FM es el entretenimiento. Buena muestra de ello es su programa despertador. Cada mañana, de 6 a 11, el carismático Xavi Rodríguez, María Lama y el resto del equipo ayudan a los oyentes a empezar el día bien informados y de buen humor en “Las Mañanas KISS”. El programa es el despertador más musical de la radio con contenidos de entretenimiento y concursos como “El Milnuto” o las “Citas a ciegas”. Estas dos secciones son seguidas, cada mañana, por medio millón de oyentes.

La información, como en el resto del día, está muy presente en el espacio. De 6 a 9 hay informativos cada 30 minutos para resumir lo más destacado de la actualidad y todas las previsiones del día. Estos contenidos se completan con la información de servicio (tráfico, el tiempo) para ofrecer al oyente todos los contenidos prácticos que necesita para ponerse en marcha de buena mañana. Estos espacios están perfectamente integrados en el tono del programa: los presentadores llevan a los oyentes por un completo recorrido informativo cargado de comentarios y anécdotas divertidas.

Respecto a la tarde, el programa estrella de la parrilla semanal es Play KISS, con Ricky García. Se trata de un espacio musical presentado al más puro estilo de los DJs de los 80, con una personalidad arrolladora y que cuenta con la participación de los oyentes para convertirlo en un espacio interactivo que se emite de 17 a 20 horas. Una propuesta para acompañar al oyente en la vuelta a casa tras la jornada laboral con todo el ritmo de las canciones que marcaron una época.

La programación se completa con otra serie de espacios donde se pone de manifiesto la potencia de la selección musical de la cadena. No hay otra emisora en España con la calidad de prescripción de KISS FM: si la canción suena en KISS, está claro, es música de alta calidad.

SIEMPRE 80´S, presentado por Ana Canora es uno de estos programas donde toma el protagonismo la década dorada de la música mundial. Cada jueves, de 22:00 a 00:00 horas, se repasan todos los éxitos más importantes de la década de los 80. Una selección comentada y puesta en contexto con los datos más curiosos de cada tema.

Los viernes y los sábados, al llegar la noche es tiempo de MUSIC BOX en KISS FM. De 22 a 00 horas, el reconocido productor y DJ Toni Peret desgrana lo mejor de la música de baile. Temas legendarios que siguen rompiendo las pistas de todo el mundo. Las sesiones, presentes también en formato podcast, son un éxito en descargas cada semana.

Para terminar este recorrido por la esencia musical de KISS FM, los domingos de 20 a 22 horas, se emite TOP KISS 25. Enrique Marrón, uno de los locutores/DJs históricos de la emisora, repasa en 25 temas lo más destacado de la música con sello KISS FM. Listas temáticas, repasos por años y estilos… todo un lujo de selecciones de los mejor de los 80 y los 90 hasta hoy.

KISS FM ofrece todos estos contenidos musicales, informativos y de entretenimiento las 24 horas del día. Es la única emisora de España con locutores musicales y redactores de informativos en directo los 365 días del año. Si los oyentes se pierden alguno de los programas de la cadena o quieren escuchar más en detalle sus resúmenes informativos pueden hacerlo accediendo a su página web o en las plataformas de podcasting más importantes.

La cadena con la audiencia más estable Desde su nacimiento, KISS FM ha contado con el favor de los oyentes, no en vano mantiene su récord como la emisora musical de España con mayor crecimiento en el menor tiempo. En la actualidad, es también la cadena con la audiencia más estable del país. Desde hace varios lustros mantiene conectados a su fórmula de música y noticias a 1 millón de oyentes. Todo un hito en un mercado, el de la radio, cambiante y de gran competencia.

La mejor oferta del formato música y noticias, así podría definirse KISS FM, una emisora que se ha ganado la popularidad y el cariño de los oyentes en España y que promete seguir entreteniendo e informando al ritmo de la mejor música de los 80 y los 90 hasta hoy.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de fomentar la inteligencia emocional cuando se trabaja con niños con el experto Gabito Rohh ISO de gestión de calidad en HEBA GLOBAL La importancia de la consecución de objetivos en los equipos de trabajo según Rubén Turienzo Formación homologada para acreditar las competencias digitales en teleformación, por Máxima Formación Conseguir un primer empleo con prácticas en diseño gráfico de la mano de AICAD Business School