Albithinia dispone de los accesorios de moda entre los niños y adolescentes del famoso juego Brawl Stars Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Pese a que los videojuegos integran la cultura desde hace décadas, hoy en día, a través de los dispositivos móviles y la posibilidad de entretenerse online,algunos productos atraviesan un momento de furor. Un ejemplo de esto es Brawl Stars, uno de los juegos preferidos en la actualidad por los niños españoles.

La tienda especializada en merchandisingde películas, series y videojuegos Albithinia cuenta con la colección de accesorios Brawl Stars más completa, integrada por más de 70 artículos distintos. Entre muchos otros productos, disponen de mochilas, ropa, juguetes y accesorios para la escuela.

Brawl Stars, más de 20 millones de niños son usuarios de este juego en todo el mundo Con más de 20 millones de descargas alrededor de todo el mundo, Brawl Stars es uno de los juegos más solicitados por niños y adolescentes. Cada jugador escoge un personaje y su objetivo es obtener trofeos por medio de peleas, para así poder ascender dentro de la escala del juego. El éxito de Brawl Stars ha generado que sus más de 50 personajes sean sumamente populares.

Albithinia ofrece una gran variedad de accesorios Brawl Stars, seguramente la colección más completa de toda España. Hay peluches que sirven para jugar o como objetos de decoración y mochilas con varios de los personajes impresos para llevar al colegio, que se pueden combinar con estuches temáticos. También cuenta con diversas figuras que vienen en lotes de entre 6 y 58 artículos.

Además, la tienda comercializa distintos productos de indumentaria. Las camisetas presentan múltiples diseños y también hay chándales, pijamas, guantes de invierno, chaquetas, sudaderas, botines y bufandas. En todos los diseños, se pueden observar uno o varios de los personajes que atrapan a los más pequeños.

Envíos garantizados a todo el país Para adquirir estos productos, Albithinia cuenta con una tienda física ubicada en Tortosa, Tarragona, y también realiza envíos a todo el país. Se trata de una empresa familiar que brinda una atención personalizada al cliente, que se basa en la comunicación directa.

En cuanto a los envíos, existen distintas opciones. Si son de carácter urgente, se pueden recibir al día siguiente, siempre y cuando el pedido se haga por la mañana o en 48 horas. Si no son urgentes, los artículos se envían por el servicio habitual de correo, que tarda entre 7 y 10 días, pero cuenta con el beneficio de no tener costes adicionales. Por otra parte, si se visita su sitio web, se pueden obtener cupones de descuento y acceder a las ofertas que se renuevan periódicamente.

Quienes busquen accesorios Brawl Stars, en Albithinia encontrarán tanto una gran variedad de productos como un excelente servicio de atención al cliente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.