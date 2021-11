El merchandising de los juegos del calamar en Albithinia, la serie que ha revolucionado el mundo Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 13:37 h (CET)

Conseguir accesorios de la nueva serie El juego del calamar es una de las búsquedas más realizadas hoy en día. Por lo que, en Albithinia, los clientes podrán comprar todos los implementos y accesorios más emblemáticos de la serie a un precio justo.

Esta marca ofrece una gran variedad de productos y merchandising relacionados con eventos y los juegos del calamar más importantes de la serie. Además, todos los productos de esta tienda han sido fabricados bajo rigurosos controles de calidad y cumplen con toda la normativa de ser productos originales.

Máscaras y accesorios de los juegos del calamar en Albithinia Albithinia es una empresa que ofrece una amplia variedad de productos asociados a la popular serie de Netflix que ya ha impactado a miles de españoles. Entre los artículos más comprados por el público, destacan las mascarillas personalizadas de obrero o de administrador general. Por otro lado, las camisetas de esta marca, al igual que el resto de productos de su almacén, cuentan con una gran calidad. Se puede encontrar el disfraz de la serie, así como sudaderas y chaquetas de chándal de los participantes del juego.

También se ofrecen todo tipo de accesorios para ir a la escuela, tales como estuches con el logo de la serie, objetos para decorar la habitación, el peluche de la muñeca e incluso mascarillas con filtro para protegerse ante el covid-19. Además de los artículos mencionados, en los próximos días, se publicará nuevo contenido relacionado con los artículos más emblemáticos de la serie.

Para consultar el catálogo de productos disponible, el usuario solo debe visitar su página web.

La tienda física y virtual Albithinia ofrece compras de calidad Una de las características más destacadas de Albithinia son sus servicios de compra online y entregas a domicilio.Esta compañía dedicada al merchandising cuenta con la tecnología necesaria para fabricar sus propios accesorios de las series favoritas del público español. Debido a su gran capacidad de producción, es capaz de mantener abastecidas todas sus tiendas, para ayudar a los clientes a conseguir una pieza coleccionable de calidad. Además, la empresa cuenta con una tienda virtual, pero también con una física localizada en Tortosa, Tarragona, en la cual los usuarios pueden acudir y elegir directamente el producto de su preferencia. De igual forma, la tienda virtual permite a los clientes encontrar un catálogo variado de productos, elegir los favoritos y recibirlos a domicilio. En caso de que el producto no llegue en buenas condiciones o no se quede satisfecho con él, el cliente podrá solicitar un reembolso o un nuevo producto, sin la necesidad de pagar por gastos de envío.

A través de Albithinia, los clientes podrán encontrar artículos coleccionables o de edición limitada de la famosa serie de Netflix El juego del calamar. Para ello, solo tienen que visitar la tienda virtual o las instalaciones de Albithinia y ver todos los productos disponibles.

