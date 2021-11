Feced Abogados ¿Cómo ha sido la evolución de la Ley de Segunda Oportunidad desde su entrada en vigor en 2015? Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 13:15 h (CET)

A medida que pasa el tiempo, la transformación de las leyes permite proteger a un mayor número de ciudadanos. Ejemplo de ello es la Ley de Segunda Oportunidad, que ha sido modificada en varias ocasiones a lo largo de 6 años con el objetivo de asegurar la renegociación de las deudas. Para su cumplimiento, es necesario contar con especialistas y Feced Abogados dispone de amplia experiencia en dicho campo jurídico. 15 años de trayectoria sustentan la seguridad y el prestigio al que acceden los clientes del despacho.

¿Cómo se ha modificado la Ley de Segunda Oportunidad hasta ahora? La Ley de Segunda Oportunidad ha sufrido ligeros cambios en la práctica para garantizar su adaptabilidad. El uso judicial de dicha figura en los últimos meses habilitó la posibilidad de excluir a la vivienda del deudor del plan de liquidación. Esto sucede en situaciones cuando el préstamo hipotecario se encuentra al corriente de pago. El ciudadano insolvente accede al Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho sin perder su propiedad, lo que representa un claro alivio para todos aquellos que se encuentren involucrados en un proceso como este.

Por otra parte, una sentencia de 2019 aclaró que solo se paga el 50% del crédito público y no la totalidad en casos que lo ameriten. La reforma representa un ahorro para el cliente, ya que los intereses, las sanciones y los recargos son absueltos. La medida ha sido aplaudida por la seguridad jurídica que proporciona a las personas implicadas que desean acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Próximos arreglos de Feced Abogados Otro ajuste para la Ley de Segunda Oportunidad espera aplicarse en el futuro. Pronto no será necesario pasar por el Acuerdo Extrajudicial de Pagos. De acuerdo con los trámites iniciales, era obligatorio atravesar un proceso de este tipo incluso cuando el expediente estaba destinado a fracasar por la considerable deuda y la incapacidad de pago del deudor. Un precedente fue registrado en la Audiencia Provincial de Barcelona, lo que marcará un antes y un después para el resto del territorio español.

El progreso de la legislatura ha resultado en la modernización del despacho de Marisa Feced. El bufete de la socia fundadora sigue ofreciendo asesoría especializada y acompañamiento personalizado al cliente, unas características que permiten al implicado vivir el proceso con mayor seguridad y tranquilidad, al saber que el asunto está siendo gestionado por abogados expertos en el ámbito de la Ley de Segunda Oportunidad, quienes se encargarán de brindar la mejor solución posible al cliente.

