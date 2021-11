Las cámaras y accesorios profesionales batirán un nuevo récord la próxima Navidad, prevé Kinafoto Comunicae

lunes, 8 de noviembre de 2021, 12:23 h (CET) Los amantes de la fotografía profesional están de enhorabuena gracias a la aparición en el mercado de tiendas realmente especializadas en los productos que permiten una experiencia a la altura de sus necesidades, como es el caso de Kinafoto, donde se pueden encontrar todo tipo de artículos de interés para quienes quieren demostrar sus dotes creativas, los cuales estarán más presentes que nunca en las próximas fiestas de fin de año El sector se está preparando para un “importante repunte” en la demanda de todo tipo de recursos para los amantes de la fotografía profesional. Kinafoto es una auténtica referencia en la venta de cámaras y accesorios y, según la tendencia al alza de su actividad comercial, estiman un importante aumento de transacciones durante la campaña navideña que se avecina.

Cámaras, iluminación, objetivos, fondos, complementos, sistemas de revelado, trípodes, etc. son algunas de las muestras más destacadas presentes en la web de esta compañía que pretende innovar en el sector con un servicio integral destinado a la satisfacción plena de los apasionados en esta disciplina y que estarán muy presentes en las listas de deseos propias de fechas tan señaladas.

Las facilidades de Try & Buy

Uno de los grandes alicientes de la experiencia de los clientes con esta compañía es “Try & Buy”, que facilita los productos de su catálogo con un período de pruebas de 7 días para que se verifique su calidad y que es realmente lo que se está buscando para satisfacer sus necesidades fotográficas.

De este modo, cualquier persona interesada en hacerse con equipos de fotografía de primera calidad puede comprobar si está ante el dispositivo que se adecúa realmente a sus intereses y preferencias.

Asesoría personalizada y formación online de calidad

Son muchas las ventajas de apostar por Kinafoto en lugar de cualquier otra opción del mercado; una de las más destacadas es su asesoramiento personalizado

Kinafoto está compuesto por un grupo de profesionales especializados y, sobre todo, apasionados por la fotografía a nivel pro.

Además, a través de su sección Kinacademy, los usuarios de este servicio pueden disfrutar de consejos de la mano de grandes nombres del sector de la fotografía profesional.

Kinambassadors es el módulo en el que se recogen los trabajos más destacados de los fotógrafos profesionales de referencia en esta disciplina para transmitir a los usuarios una formación de calidad y sin ningún coste.

