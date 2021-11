Cursos de microblading y micropigmentación en VG Virginia Gómez Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 12:43 h (CET)

El microblading y la micropigmentación son técnicas de maquillaje muy populares actualmente en el mundo de la estética, al ser utilizadas tanto por mujeres como por hombres con la finalidad de armonizar los rasgos faciales, con un resultado muy natural.

Estos tratamientos contribuyen a pigmentar la piel para embellecer zonas como las cejas, los párpados o los labios, y en los últimos años, su uso también se ha extendido al área de la medicina, pues en la actualidad se aplican para repoblación capilar, areolas mamarias, manchas, quemaduras, etc.

Tras el gran auge que están viviendo ambas técnicas, son muchas las personas que buscan certificarse con el objetivo de ofrecer sus servicios de manera profesional y poder ayudar a otros. Todas aquellas personas que quieran formarse en este segmento de la estética encontrarán en VG Virginia Gómez cursos de microblading y micropigmentación.

VG Virginia Gómez ofrece cursos formativos especializados en micropigmentación y microblading VG Virginia Gómez es un Instituto Internacional de Cosmetología especializado en enseñar a los profesionales las técnicas más innovadoras en el mundo de la estética.

El método de formación por el que optan en VG Virginia Gómez está enfocado en un aprendizaje rápido, que se realiza de forma amena, con la finalidad de contribuir a la adecuada incorporación del conocimiento en sus alumnos. En sus talleres de microblading y micropigmentación, los alumnos aprenderán a maquillar áreas como las cejas, ojos y labios, siendo capaces de realizar un diseño acorde a cada rostro y con un resultado lo más natural posible. Además, se incluye en la formación un módulo de alopecia y las herramientas necesarias para aprender sobre visagismo, protocolo higiénico-sanitario y técnicas de marketing.

Micropigmentación y microblading: la revolución del mundo de la estética La micropigmentación es una técnica de maquillaje permanente cuya finalidad es embellecer y redefinir ciertas zonas del rostro que, con el paso de los años, han perdido su forma natural.

Mediante unas agujas de acero quirúrgico desechables se introducen pigmentos naturales en la piel, para dar la forma adecuada a esas partes del rostro que requieren recuperar su armonía.

A diferencia del tatuaje de cejas, este tratamiento no llega a las capas más profundas de la piel, sino hasta la capa basal de la epidermis, por lo que tiene una duración definida y requiere la realización de retoques cada cierto tiempo.

Por su parte, el microblading es una técnica de maquillaje semipermanente utilizada específicamente para el embellecimiento del área de las cejas, mediante la cual se diseñan las mismas según las características faciales del cliente y se trazan pelo a pelo, brindando un resultado muy natural.

La formación en microblading y micropigmentación que imparten en VG Virginia Gómez puede brindar una oportunidad única a los alumnos de cara a obtener un puesto de trabajo estable con un perfil muy demandado actualmente por los centros de estética. Los interesados en la formación pueden contactar con las profesionales a través de sus correos de contacto: vgformacionestetica@gmail.com o info.nickymkp.ch@gmail.com.

