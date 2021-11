MTX CORPORATION, suplementación deportiva del siglo XXI Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de noviembre de 2021, 13:47 h (CET)

La firma lleva 25 años de trayectoria en lo referente a la investigación, desarrollo de productos nutricionales, suplementación deportiva y todo tipo de componentes dietéticos.

Con sede en Guipúzcoa y desde la localidad fronteriza de Irún, MTX CORPORATION ha ido escalando posiciones año tras año durante el último cuarto de siglo dentro de un competitivo sector industrial en pleno auge y el cual no deja margen de error ante la competencia.

La constante inversión en I+D, un excelente equipo técnico y la dirección ejecutiva del visionario y emprendedor empresario guipuzcoano Miguel Ángel González, fundador y CEO de la firma, han posicionado estratégicamente a MTX CORPORATION como una de las compañías de mayor crecimiento y punta de lanza especializadas del sector español, por encima de competidoras directas de otros países que por tradición son líderes internacionales. Esto deja patente que esta exitosa firma made in Spain y sus productos nacionales son de la máxima calidad.

Obteniendo diversos reconocimientos en certámenes deportivos de gran prestigio a nivel mundial y siempre bajo la pauta de calidad premium a precios razonables con visibles resultados garantizados, la legión de deportistas profesionales y competidores de élite que alaba las capacidades de sus productos en las más diversas disciplinas habla por sí sola sobre la reputación de la firma.

Desde sus inicios, MTX CORPORATION tiene una tradicional vocación como fabricante elaborando en sus instalaciones la inmensa mayoría de sus productos, así como otros muchos para terceras compañías del sector, siendo directamente el distribuidor de materia prima para otras firmas de reconocido prestigio para las cuales confecciona a medida productos como proteínas, aminoácidos, creatinas, hidratos de carbono, vitaminas y un extenso catálogo.

La inversión en maquinaria industrial altamente tecnológica y equipos de última generación ha logrado que las instalaciones de MTX CORPORATION obtengan unos registros óptimos en la fabricación de sus componentes, siempre bajo el paraguas de unos estándares de productividad, los cuales engloban unos controles de calidad exhaustivos y rigurosos regidos por la legalidad y la transparencia. Estos han permitido a la compañía exportar sus productos siendo distribuidor oficial de peso en Francia, Croacia, Grecia, Suiza, Italia, Portugal, y abriendo delegaciones comerciales en mercados tan difíciles y competitivos como el alemán, el de Reino Unido, Irlanda o Países Bajos.

La compañía cuenta con todos los permisos pertinentes y el amplio elenco de licencias multilaterales de homologación exigidas por los organismos gubernamentales y comunitarios, siendo una de sus premisas indiscutibles y, por ende, clave de su éxito. “Aportar una información cristalina ante nuestros competidores directos, clientes y consumidores, sobre la fabricación y compuestos de todos los productos MTX CORPORATION es clave en nuestra política de transparencia comercial“, atestigua su CEO Miguel Ángel González. Pero MTX CORPORATION no solo es transparente en este asunto, su excelente equipo de marketing y agentes comerciales colegiados aportan información técnica extra sobre sus investigaciones científicas, desarrollo en laboratorio y asesoramiento médico.

Comprometida con el deporte, MTX esponsoriza una cantidad ingente de profesionales y selecciones nacionales, contando entre sus filas con algunos de los más relevantes atletas europeos en fisiculturismo, crossfit, fitness, artes marciales y deportes de contacto. A su vez, la compañía colabora inexcusablemente con todas las políticas en gestión de residuos urbanos e industriales, siendo férreos defensores del medioambiente y el cambio climático, utilizando en toda su elaboración y empaquetado de género envases biodegradables y de fácil reciclado.

