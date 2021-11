Ideas y herramientas para mejorar la comunicación interna de tu empresa

La comunicación es uno de los pilares principales sobre los que se fundamentan las empresas. Aunque no nos demos cuenta, está presente en todos los procesos y a todos los niveles. Por este motivo, es muy importante cuidarla y enfocarla de manera que contribuya a conseguir los objetivos de la empresa.



Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando pensamos en comunicación corporativa nos viene a la mente la forma en la que nos dirigimos a los clientes. Debemos saber que la comunicación corporativa no es sólo la externa sino también la interna: la forma y las herramientas que utilizamos para comunicarnos con nuestros clientes internos, nuestros trabajadores.

Implementar una buena estrategia de comunicación corporativa en nuestra empresa puede ser un gran paso adelante para: Transmitir la identidad corporativa a todas las personas con las que colaboramos en el desempeño de nuestra actividad.

Mejorar la productividad en la empresa y facilitar la adaptación a los cambios .

Facilitar un intercambio de información que nos permita conocer nuestros errores y solucionarlos.

Permitir a los trabajadores y colaboradores conocer nuestros objetivos y trabajar de forma conjunta para alcanzarlos.

Establecer buenas relaciones dentro de la empresa a través de una buena comunicación bidireccional.

Promover la cultura digital mediante la implementación de Redes Sociales corporativas y otras herramientas.

Pero, ¿cómo podemos conseguir todo esto y por dónde debemos empezar? para comenzar a desarrollar una buena estrategia de comunicación interna, lo ideal es consultar algún plan de comunicación interna de una empresa. Además, será muy interesante echar un vistazo a las diferentes herramientas que te puedan resultar de utilidad.

Las herramientas de comunicación interna de la empresa son soluciones que permiten agilizar el envío de comunicaciones e información entre los trabajadores. Estás herramientas tienen como objetivo mejorar la comunicación y la forma en la que se involucran los trabajadores de la empresa, siendo indispensables para las empresas que practican el teletrabajo.

En este artículo te contamos cuáles son las principales herramientas de comunicación interna para empresas y cómo utilizarlas. En cualquier caso, lo ideal será dar con un servicio integral que incluya todas las herramientas que necesita tu empresa para agilizar la comunicación entre los empleados y colaboradores internos.

Plataforma de comunicados internos Tener la posibilidad de enviar comunicados internos de forma masiva a todos los empleados es fundamental para asegurarse de que los empleados están al tanto de las últimas novedades y cambios. Estas herramientas son especialmente interesantes para las empresas con muchos trabajadores, con varias sedes o cuyos empleados trabajen de forma remota. Para conseguir los objetivos de una empresa es imprescindible que los clientes conozcan cuáles son estos. Además, también es importante que estén al corriente de las novedades en la empresa, si hay alguna nueva reunión programada, etc. Las herramientas de comunicados internos para empresas permiten a las personas autorizadas crear comunicados de forma rápida y sencilla. Los usuarios podrán redactar el mensaje, seleccionar el grupo o los grupos de trabajadores que quieren que lo reciban y enviarlo. Una vez el comunicado esté enviado, se quedará guardado con la fecha y la hora del envío, por lo que se podrá recuperar para consultar cualquier información o reutilizarlo. Por su parte, los empleados recibirán una notificación de forma inmediata.

Chat interno de empresa Para el desempeño de algunas funciones es fundamental que los trabajadores estén en contacto constante. Para ello, deben contar con el canal adecuado. Es muy importante tener diferenciados los canales de comunicación personales de los estrictamente laborales. Por este motivo, disponer de una herramienta de chat interno será clave. A través de estas aplicaciones los empleados podrán iniciar una conversación con otros trabajadores cuando quieran resolver dudas o seleccionar incidencias. Asimismo, podrán ponerse en contacto con el servicio de Recursos Humanos o con sus superiores directos cuando tengan alguna duda.

Gestión de reuniones "one to one" Las herramientas de reuniones “one to one” permiten a los directivos de las empresas programar reuniones directas con sus empleados para hacer un seguimiento de la consecución de los objetivos individuales y asignarles tareas. De esta forma, no es necesario que ambos trabajadores se encuentren en las mismas oficinas para poder tener una conversación privada. La posibilidad de tener estas reuniones es muy ventajosa para ambos, ya que pueden resolver dudas, evaluar el trabajo realizado y establecer nuevos objetivos. Asimismo, los directivos pueden visualizar las reuniones de seguimiento y planificar los “one to one” de sus empleados.

Portal de empleado Disponer de un portal en el que consultar todas las tareas, reuniones y notificaciones mejorará notablemente la organización de los empleados y, por tanto, de la empresa. Estos portales permiten centralizar varios canales de comunicación y herramientas como, por ejemplo, los calendarios de hitos y reuniones. Además, los usuarios también dispondrán de alertas como la hora de inicio y fin de la jornada y gestionar solicitudes de cambios de turno, vacaciones, etc.