NTT define el marco estratégico para impulsar la sostenibilidad y se compromete a realizar cero emisiones netas para 2040

jueves, 4 de noviembre de 2021

jueves, 4 de noviembre de 2021, 16:04 h (CET) El líder mundial en tecnología desarrolla un marco estratégico para impulsar un cambio sostenible en tres pilares interconectados: Planeta conectado, economía conectada y comunidades conectadas NTT Ltd., proveedor mundial de soluciones tecnológicas y de negocio, anuncia hoy una serie de compromisos para reducir su huella de carbono y crear un futuro conectado que sea más sostenible e inclusivo para todos. NTT trabajará para lograr cero emisiones netas en sus operaciones para 2030 y en su cadena de valor para 2040. También está impulsando su División de Centros de Datos Mundiales (una operación de casi 600.000 m2 en 20 países y regiones), con un 100% de energía renovable para 2030 como prioridad urgente.

Además, NTT se enorgullece de haberse adherido a la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas. Que anteriormente se había adherido al Compromiso de Ambición Empresarial por 1.5°C y se comprometió con la Iniciativa de Science Based Targets (SBTi). Estas iniciativas se consideran el patrón oro para la acción climática corporativa. Su objetivo es apoyar a las empresas que se comprometen con objetivos ambiciosos para limitar el calentamiento global a 1,5°C y evitar los peores efectos del cambio climático.

Abhijit Dubey, Global Chief Executive Officer de NTT Ltd., comentó: "Como una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, tenemos la obligación de hacer del mundo un lugar más sostenible. Empleados, clientes y socios están exigiendo que las empresas sean más responsables. Esto es fundamental para el legado de NTT, y estoy increíblemente orgulloso de anunciar nuestro compromiso de alcanzar cero emisiones netas y objetivos más amplios de sostenibilidad estratégica. Este es un paso significativo para nosotros, que hará ver a NTT cómo usa la tecnología no sólo para ayudar al mundo a ser más sostenible, sino también para estar conectados en el futuro. Seguiremos invirtiendo en tecnología, personas y programas para lograr estos objetivos".

El marco estratégico de NTT se centra en acelerar el cambio sostenible y transformador en tres pilares interconectados:

Planeta conectado:

Desarrollar nuevas asociaciones y ampliar las existentes para escalar las soluciones tecnológicas centradas en la protección y regeneración de la diversidad biológica y los ecosistemas en todos los continentes en los que opera en apoyo de un futuro más positivo para 2025

Incorporar la economía circular y los principios de diseño regenerativo en colaboración en todas sus operaciones, cadena de suministro y soluciones para clientes para 2026

Participación del 50% de sus empleados en iniciativas de conservación y regeneración en sus comunidades locales en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas y el Decenio para la Restauración de los Ecosistemas para 2025 de las Naciones Unidas Economía conectada:

Aumentar su cartera de soluciones inteligentes para ayudar a sus clientes y asociados a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 200 millones de toneladas para 2026

Establecer un Fondo para la Innovación en Sostenibilidad, una junta de revisión y un programa de tutoría para incubar ideas y ampliar el impacto de la tecnología climática y las soluciones sostenibles y en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas Comunidades conectadas:

Asegurar que más del 50% de sus empleados pertenezcan a una o más de las diferentes categorías de género, raza, orientación sexual, antecedentes socioeconómicos y discapacidad. Para reforzar aún más este compromiso, NTT duplicará la diversidad de su equipo de dirección ejecutiva, haciendo hincapié en la representación femenina para 2025

Proporcionar a 5 millones de jóvenes y niños de zonas desfavorecidas de todo el mundo acceso digital y educación para reducir la desigualdad y crear aptitudes y oportunidades críticas para un futuro conectado para 2030

Permitir y facultar a sus empleados para que aporten un millón de horas de voluntariado en apoyo de las iniciativas que forman los tres pilares interconectados y en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas para 2025 Al comentar sobre los compromisos de sostenibilidad del NTT, Marilyn Chaplin, Chief Human Resources and Sustainability Officer de NTT Ltd., dijo: "Sabemos que la mayor oportunidad de tener un impacto positivo es a través de nuestra gente, operaciones y nuestras soluciones principales de negocios. Este marco estratégico nos da una dirección clara para lograr una diferencia tangible entre las sociedades, la economía y nuestro planeta. También nos brinda la oportunidad de seguir apoyando nuestras iniciativas existentes, como la Fundación para la Conservación Conectada, que utiliza la tecnología para reducir la caza furtiva, y ROBOCEAN, una start-up que busca reducir el cambio climático a través de la conservación de las algas marinas. Espero trabajar con nuestro ecosistema de socios con talento y diverso interesados en ayudar a acelerar el cambio que necesitamos ver en el mundo y hacer realidad estos compromisos".

Visitar el sitio web para conocer mejor su compromiso de hacer del mundo un lugar más sostenible.

NTT Ltd. forma parte del grupo NTT, que se compromete a cero emisiones en todo su grupo y subsidiarias para 2040.

