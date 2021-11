Ca n’Alfredo, La Gaia by Óscar Molina, Re. Art y Eat is life, ganadores de la 1ª gala de Premios Gastronómicos de la ciudad de Ibiza Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de noviembre de 2021, 15:18 h (CET)

El pasado viernes día 22 de octubre de 2021 a las 17:00 horas se celebró la Primera Gala de Premios Gastronómicos de la ciudad de Ibiza en el Hotel Torre del Mar.

El acontecimiento, organizado por NM Events in Ibiza, ha sido fruto de una iniciativa de la Concejalía de Turismo de Desirée Ruiz y del Ayuntamiento de Ibiza.

Dicha iniciativa tiene como objetivo dar visibilidad, reconocer y premiar el esfuerzo y el sacrificio depositado por parte de la restauración de Ibiza después de casi dos años de pandemia; además de reconocer el gran auge de la gastronomía en la isla de Ibiza desarrollado en estos últimos años gracias a la calidad y el servicio que se ofrece en la isla. Por todo esto, el Ayuntamiento de Ibiza ha querido agradecerlo públicamente.

En la gala, han resultado premiados los siguientes restaurantes de la ciudad de Ibiza:

Ca n’Alfredo, como mejor restaurante tradicional; La Gaia by Óscar Molina, como mejor restaurante conceptual; Re. Art como mejor restaurante de platos y platillos y por último, el restaurante Eat is Life como mejor restaurante sostenible.

Estos cuatro magníficos restaurantes fueron obsequiados con una magnífica experiencia: un viaje a uno de los congresos de gastronomía más importantes del país: San Sebastián Gastronomika, que celebrará su vigésima tercera edición los próximos 15,16 y 17 de noviembre en San Sebastián. Dicha edición tiene como objetivo redescubrir la realidad culinaria francesa y propone un nuevo diálogo entre la cocina francesa y la española.

Los restaurantes fueron evaluados por un categórico jurado compuesto por: María Riter (Directora de Guía Repsol), Andrés Rodríguez (Presidente de Spainmedia, Revista Forbes y Tapas), Pedro Matutes (Presidente de la Real Academia de Gastronomía en Ibiza y Formentera), Hipólito Guillem (Jefe de sistemas del Diario de Ibiza), Jesús Trujillo (CEO y editor de la guía gastronómica Face Food Magazine) y, por último, Silvia Castillo (periodista gastronómica Ibiza 5 Sentidos). Todos y cada uno de los componentes del jurado, profesionales en el ámbito, desempeñaron un minucioso trabajo para dar con los galardonados.

De la misma manera, el Ayuntamiento de Ibiza quiso hacer un reconocimiento especial al Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF), por su labor de divulgación de la gastronomía nacional y su trabajo de dar a conocer de dónde viene esta cultura gastronómica, lo que la hace especial, pero sobre todo, por mantener su legado.

Todos y cada uno de los premiados se mostraron muy contentos por esta nueva iniciativa que esperan que sea la primera edición de muchas. Las palabras de agradecimiento de los galardonados emocionaron a todo el público, ya que hicieron mención a la mala época y al gran esfuerzo puesto en sus restaurantes para poder seguir deleitando a sus comensales por mucho más tiempo.

Para más información, los interesados pueden contactar con Nuria Moreno, CEO de NM Events in Ibiza a través de su teléfono móvil o el correo electrónico hello@nmibiza.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.