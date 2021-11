​Consejos para evitar los timos online durante el Black Friday

El viernes 26 de noviembre se celebrará el Black Friday 2021. Una ocasión que muchos españoles aprovecharán para comprar y disfrutar de mejores precios. De hecho, muchos usuarios recurren a esta cita para adquirir con antelación los regalos de Navidad.



Este año, sin embargo, puede ser diferente a otros. La crisis de los contenedores y suministros puede incidir en la oferta de productos y, además, cabe la posibilidad de que una parte de los usuarios de a pie decidan adelantar las compras de diciembre para asegurarse de que consiguen lo que quieren. Ante este escenario y dado que cada vez más se opta por realizar las compras por internet, resulta importante extremar las precauciones y así evitar caer en páginas fraudulentas. En este artículo, los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com señalan algunos de los consejos para comprar por Internet con total seguridad.

Paga con una tarjeta secundaria

Aumentar la seguridad al realizar compras por internet es posible con una tarjeta prepago o una tarjeta de débito secundaria con poco saldo en la cuenta asociada. Pagar con estas tarjetas podría dar la tranquilidad de que, en caso de fraude, solo accederían a una parte de nuestro dinero. Además, gracias a que cada vez más entidades brindan la posibilidad de configurar la seguridad de las tarjetas, siempre será posible establecer límites o apagarlas en caso de sospechar de fraude. Otra alternativa también puede ser recurrir al medio de pago online PayPal.

Confirma que la página web es segura

Algunos trucos sencillos pueden ser realmente útiles para verificar que la página en la que se planea comprar es realmente segura. Revisar que la web cumple con el protocolo SSL (secure sockets layer), por ejemplo, es muy sencillo. Basta con mirar si la url del sitio web comienza con la expresión https y tiene un candado cerrado en el lado izquierdo. Esto nos garantiza que la información está cifrada y, en consecuencia, los datos están protegidos. No obstante, existe la posibilidad de que no todas las páginas del comercio online tengan este cifrado y, sin embargo, la web no sea fraudulenta. En casos como estos, lo importante es confirmar que en las páginas en las que se van a compartir datos sensibles, como direcciones, información de contacto o datos bancarios la URL sí comienza por https.

Otra pista para saber que la página web no es fraudulenta consiste en comprobar que esta dispone de un aviso legal, información sobre la protección de datos y que se detallan todos los términos y condiciones. Asimismo, no está de más comprobar cómo es el servicio de atención al cliente. Si aparece un teléfono extranjero y la dirección de correo electrónico es extraña (números o letras organizados de forma incoherente o, por ejemplo, usa un dominio gratuito), podría no ser fiable.

Busca referencias sobre el comercio

Si no conocemos la empresa, lo recomendable es revisar cuáles son las opiniones de otros usuarios, señalan desde HelpMyCash, algo que podemos hacer fácilmente a través de Internet. Lo más probable es que, si la página web es fraudulenta, otras personas hayan escrito reseñas al respecto. Esto también puede ser particularmente útil si el producto que se planea comprar es de una marca nueva.

Otra forma de asegurarse de que el comercio electrónico en el que se planea comprar ofrece un buen servicio es revisar cuál es la política de devolución y cómo son las condiciones de envío de los productos. Puede ocurrir, por ejemplo, que los precios de los productos sean muy competitivos, pero que el envío tenga un precio muy elevado.

Evita ofertas muy atractivas

Black Friday es temporada de rebajas y, como es natural, los precios suelen estar mucho más bajos que de costumbre. A pesar de ello, no está de más desconfiar de las ofertas escandalosamente atractivas. En casos como estos, es recomendable comparar los precios que brindan otros comercios. Si el precio que ofrece una tienda en particular es demasiado bajo, no hay que descartar la posibilidad de que se trate de una estafa. Otra posibilidad es que se trate de un producto de imitación o que esté reacondicionado.