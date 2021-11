¿Dónde realizarse un injerto capilar con máxima extracción folicular? Microcapilar Hair Clinic Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 11:21 h (CET)

Sufrir de alopecia es un padecimiento que, aunque resulta bastante común en hombre y mujeres mayores de 40 años, no deja de ser incómodo.

Después de todo, está comprobado que gran parte de los cientos de millones de personas que sufren esta alteración ven su autoestima afectada gravemente, haciéndolas sentir inseguras y poco atractivas. Afortunadamente, la medicina ha hecho grandes avances durante los últimos años, encontrando métodos efectivos para combatirla. Actualmente, la técnica delinjerto capilar FUE Zafiro High Density realizada por los expertos de Microcapilar Hair Clinic se posiciona como uno de los mejores tratamientos para la alopecia, gracias a su máxima extracción folicular.

¿En qué consiste esta técnica? Expertos y profesionales especializados en medicina capilar a nivel mundial coinciden en que los injertos capilares son una de las formas más efectivas, rápidas y duraderas para tratar la alopecia. Por esta razón, durante los últimos años se han ido desarrollando diversas técnicas y metodologías para realizar esta intervención y, aunque en general todas brindan buenos resultados, es posible afirmar que la técnica FUE Zafiro HD es una de las mejores.

Se trata de una evolución de la técnica tradicional, la cual fue ideada por el Dr. Antonio Fernández Brito, y en pocas palabras esta consiste en extraer, una a una, las unidades foliculares que posteriormente serán implantadas en la zona receptora.

Esto se realiza a través de microincisiones con un bisturí especial de zafiro que tiene forma de V, lo cual permite tener un mayor número de incisiones por centímetro, realizando un corte neto y limpio que permite implantar los injertos fácilmente.

Beneficios de la técnica de injerto capilar FUE Zafiro HD Este procedimiento tiene múltiples beneficios que lo posicionan como uno de los mejores del mercado: es indoloro, puede efectuarse con anestesia local o sedación oral, permite una máxima extracción folicular, así como una mayor densidad y resultados más naturales. Además, tiene periodos de recuperación bastante rápidos, no requiere suturas y tampoco deja cicatrices visibles.

Si bien en el país hay numerosos centros y clínicas donde es posible someterse a un injerto capilar con esta novedosa técnica, lo cierto es que Microcapilar Hair Clinic cuenta con una gran cantidad de opciones para emitir diagnósticos y planes de tratamiento personalizados con el objetivo de brindar los mejores resultados en el menor tiempo posible.

Los profesionales que forman parte del equipo de Microcapilar Hair Clinic, con el Doctor Fernández Brito a la cabeza, cuentan con una amplia trayectoria en el mundo de la medicina capilar. Esto les ha permitido cosechar las habilidades y conocimientos necesarios para brindar un tratamiento integral y especializado que permitirá a cualquier persona tener una cabellera sana, fuerte y sedosa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.