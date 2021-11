Agresión: ¿qué significa y qué hace a las víctimas? Las víctimas suelen vivir las experiencias de la violencia como graves intervenciones en su personalidad, que pueden desencadenar temores o daños traumáticos Redacción

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 13:08 h (CET) Quien ha sido herido o humillado sabe lo que se sufre durante una agresión… El delito de lesiones físicas penaliza los daños a la salud de una persona. En este contexto, el daño a la salud puede incluir tanto lesiones físicas como psicológicas.

Los delitos de agresión pueden tener lugar en todas las situaciones y circunstancias imaginables. Suelen producirse en relaciones sociales estrechas; en estos casos se habla de "violencia doméstica". Toda agresión y violencia requiere de una buena asistencia, por ejemplo, con abogados de lesiones de Luchadores Legales, para atender a tiempo todos estos casos.

El alcohol suele desempeñar un papel en la comisión del delito En general, los delitos de lesiones tienen un alto índice de resolución. Esto se debe probablemente al hecho de que el agresor y la víctima se conocen o están en abierta confrontación al cometer el delito. Sin embargo, la policía supone que muchos casos no se denuncian porque los delitos de lesiones se consideran demasiado leves o un asunto privado. En particular, los daños corporales intencionados cometidos por niños y adolescentes sólo se perciben como delito cuando son mayores y entonces se denuncian. Las víctimas suelen vivir las experiencias de la violencia como graves intervenciones en su personalidad, que -además de las lesiones físicas- pueden desencadenar temores o incluso considerables daños traumáticos. A continuación,hay información sobre lo que se debe saber como víctima de un delito de lesiones.

¿Qué debe hacer la víctima? En caso de amenaza grave, se debe marcaral número de la policía. En muchos casos, las autoridadesresponsables de la seguridad, harán todo lo necesario para proteger a las víctimas. Sólo así la policía podrá tomar rápidamente las medidas adecuadas para proteger a los afectados.

Denunciar el delito a la policía Se Puede presentar una denuncia penal en cualquier comisaría de policía. Por lo general, puede ir acompañado de una persona de confianza y/o de un asesor jurídico. Si es posible, es necesario memorizar el aspecto y la vestimenta del autor o autores desconocidos, así como cualquier rasgo especialmente llamativo. Esto incluye, por ejemplo, las gafas, los tatuajes y el peinado. De este modo, puede ayudar a atrapar al autor o autores. Si es necesario, tomar algunas notas antes de presentar un informe.

Hacer que las lesiones sean tratadas médicamente y documentadas Las lesiones deben ser tratadas por un médico de cabecera, un especialista o en un hospital. Aquí se documentarán las lesiones al mismo tiempo. Este certificado puede ser importante como prueba en un proceso penal, así como para hacer valer los intereses (indemnización por daños y perjuicios, pérdida de ingresos, etc.).

Acusación particular Determinados delitos, como por ejemplo las injurias, los daños a la propiedad, el allanamiento de morada o determinados casos de lesiones, sólo se persiguen si los perjudicados lo desean y lo expresan a tiempo en una denuncia penal. Sólo entonces es posible el castigo. La víctima puede decidirse inmediatamente o más tarde a favor o en contra de una denuncia penal (pero antes de tres meses). La presentación de una denuncia penal no afecta a la resolución de cualquier reclamación civil.

Derechos y reclamaciones A menudo tiene sentidoque la víctima pida consejo y representación a un abogado. Este representará los intereses ante el tribunal y podrá estar presente durante su interrogatorio por el tribunal o la fiscalía. El apoyo psicosocial es una forma especial de apoyo. Si ha sido víctima de un delito grave (por ejemplo, lesiones corporales graves) con una necesidad especial de protección, como los niños y los jóvenes, las personas con una discapacidad mental, psicológica o relacionada con la edad, esto puede ser gratuito. Además, podría tener derecho, por ejemplo, a un tratamiento curativo y a una pensión por daños en virtud de la Ley de Indemnización a las Víctimas.

