¿Quieres entrar al mundo de las criptomonedas? Lee este artículo primero Factores a tener en cuenta antes de realizar una inversión Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 10:37 h (CET) Los inversores se han enamorado de las criptomonedas en los últimos meses. Muchas organizaciones están comenzando a aceptar la criptomoneda como método de pago en lugar de la moneda fiduciaria, lo que ha llevado a un aumento de inversores en el mercado de las criptomonedas. Como resultado, diariamente surgen nuevas plataformas para comprar criptomonedas y se pueden encontrar intercambios en todo el mundo visitando a Elcriptomonedas.



La economía mundial se verá transformada por las criptomonedas en el futuro En los últimos años, muchas grandes corporaciones han comenzado a aceptar pagos en criptomonedas de sus clientes. Sin embargo, incluso con todo el bombo publicitario, las criptomonedas como Bitcoin siguen siendo una clase de activos altamente volátil y descentralizada. Como resultado, antes de realizar una inversión, todos los inversores deben tener en cuenta los siguientes factores.

1) Estudia el mercado antes de entrar Antes de tomar cualquier decisión financiera, es fundamental realizar una investigación exhaustiva del impacto de las criptomonedas. Antes de realizar una inversión, infórmese sobre los distintos tipos de criptomonedas. Comprenda cómo funciona el mercado de bitcoins aprendiendo todo lo que pueda sobre la tecnología blockchain. También es fundamental garantizar que el intercambio que se utiliza, como Binance, sea completamente seguro, legal y esté bien establecido en términos de parámetros legales.

2) Verifique todos los datos Varios estafadores y estafadoras se han sumado al mercado de cifrado descentralizado y no regulado. Los programas de inversión que garantizan altos rendimientos no deben tomarse al pie de la letra. Antes de poner su fe en algo, asegúrese de examinarlo primero.

3) Empiece con modestia En pocas palabras, "no pongas todos los huevos en una sola canasta". Además, se refiere a inversiones financieras. Debido a que el mercado de las criptomonedas es tan impredecible, es mejor comenzar con una pequeña inversión. Una vez que tenga confianza en el mercado, pase a otra forma de criptomoneda. Deben invertirse pequeñas sumas de dinero. Las nuevas iniciativas criptográficas, como los tokens energéticamente eficientes, funcionan de manera similar dentro de un intercambio compartido.

4) No confíes en nadie más que en ti mismo Todos están aprendiendo sobre el mercado de bitcoins por primera vez. Nunca siga los consejos de los llamados gurús del mercado o personas influyentes en las redes sociales mientras toma decisiones de inversión. Confíe en su propia investigación y desarrolle una estrategia financiera personal a su alrededor.



5) La importancia de la perseverancia La volatilidad del mercado de bitcoins no tiene límites. Como resultado, a pesar de todos los cambios, es fundamental tener paciencia. Mantener un estado mental pacífico ayudará a emitir juicios sólidos. Recuerde siempre que cualquier tiempo de espera vale más que tener dificultades con otras transacciones bancarias actuales, que pueden llevar muchos días de espera o políticas totalmente injustas sobre su dinero. Mantenlo en mente.

6) Abra una nueva cuenta de correo electrónico con un nombre diferente Todas las transacciones de bitcoins deben realizarse a través de un sitio que requiere que registre una cuenta con una dirección de correo electrónico. Por lo general, es preferible una cuenta separada solo para operaciones de criptomonedas e inversiones. Esto es para asegurarse de que no haya una brecha de seguridad.

7) Tener un conocimiento básico de las billeteras digitales Las billeteras en línea y las billeteras fuera de línea son opciones viables para almacenar tokens criptográficos. La mejor apuesta de un nuevo inversor es una billetera en línea. Sin embargo, existe la posibilidad de que su cuenta se vea comprometida. Debe revisar ambas carteras antes de tomar una decisión.

8) Asegúrese de que su billetera móvil no contenga todo su efectivo La conveniencia de las billeteras móviles tiene el costo de ser vulnerable a la piratería y al robo de su dinero. Nunca debe poner todos sus bitcoins en una billetera móvil debido a esto. Nunca coloques todo tu dinero en una misma billetera digital ya que estas son propensas a ser hackeadas o extraviadas en cualquier momento inoportuno.

9) Descubra todo lo que hay que saber sobre los impuestos a las criptomonedas Por el momento, el comercio de bitcoins no está regulado por completo en la mayoría de las naciones. Antes de comenzar a invertir en criptomonedas, familiarícese con las leyes fiscales de su país.

