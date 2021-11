Kave Home escoge Generix Supply Chain Hub para optimizar su logística y transporte Comunicae

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 06:02 h (CET) Kave Home empresa de diseño, desarrollo, fabricación y distribución de mobiliario y decoración, escoge a Generix Group, editor de soluciones colaborativas SaaS para la cadena de suministro y su solución Generix Supply Chain Hub para optimizar la logística y el transporte de sus productos Dentro de su plan estratégico de crecimiento el objetivo de Kave Home a la hora de poner en marcha este proyecto era mejorar radicalmente su capacidad logística, de forma que adquiriese la competencia de gestionar almacenes omnicanal, además de optimizar el transporte de sus productos (exportación, distribución propia, e-commerce, etc.)

Para hacerlo, la compañía ha optado por las dos soluciones principales de Generix Supply Chain Hub, es decir, la solución de gestión de almacén (Generix WMS) para gestionar la logística de su almacén de más de 30.000m2 ubicado en Fogars de la Selva (Barcelona, España) y que gestiona más de 5.000 referencias de producto y la solución de gestión de transporte (Generix TMS), para controlar los costes de su transporte, optimizar sus rutas y aumentar la trazabilidad de sus expediciones.

También ha decidido implantar soluciones de visibilidad como Generix Supply Chain Visibility, ya que, teniendo en cuenta su decidida apuesta por el e-Commerce, la visibilidad también es una necesidad para Kave Home. Ahora podrá ofrecer información de sus envíos de forma sencilla y en tiempo real tanto a sus partners logísticos como a sus propios clientes.

Por último, con el fin de interconectar Generix Supply Chain Hub y todo el ecosistema logístico con el que ya contaba Kave Home: ERP, automatismos del almacén, relación con transportistas y otros partners, la empresa de mobiliario y decoración ha decidido implementar la plataforma de integración Generix TradeXpress. Este conjunto de soluciones, perfectamente integradas, va a permitir a Kave Home gestionar de manera extraordinariamente eficiente la totalidad de su cadena de suministro y contribuirá de forma decisiva a impulsar su estrategia de crecimiento.

“Estamos realmente orgullosos de que Kave Home haya confiado en Generix Supply Chain Hub y su gran variedad de soluciones: WMS, TMS, TradeXpress, SCV, etc.” comenta Philippe DUCELLIER, director general de Generix Group España. “El caso de Kave Home es un ejemplo de cómo las soluciones de Generix Group constituyen un paquete de soluciones perfectamente coordinadas entre sí, capaces no solo de mejorar la eficiencia del funcionamiento propio de cada compañía sino también de integrarse con agilidad y solidez a las necesidades de los clientes y a las de sus propios agentes logísticos y de transporte”.

