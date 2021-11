La importancia de la limpieza del filtro de partículas, según DPF Revival

Resulta fundamental recurrir a una máquina limpieza filtro de partículas como las que comercializa DPF Revival. El filtro de partículas es un elemento que se le incorpora a los coches y que tiene como función principal filtrar el hollín, un potente contaminante aéreo que se genera durante la combustión. Cada cierto kilometraje el filtro de partículas se regenera automáticamente para eliminar el hollín, no obstante, las partículas muy pequeñas, los residuos de cerio, aceite y las cenizas, no se suprimen durante la regeneración, lo que conlleva a que el filtro se bloquee y cause graves daños al motor del vehículo.

Razones por las que no se debe pasar por alto la limpieza del filtro de partículas Realizar una limpieza de filtro de partículas resulta fundamental, ya que aquellos elementos que no se eliminan durante la regeneración del filtro de partículas inducen a que este se tape. Esto es muy perjudicial para el motor del vehículo porque puede llegar a disminuir su rendimiento, y en casos extremos, dañarlo por completo.

Otra de las razones por las que se obstruye el filtro de partículas es por la interrupción constante de regeneraciones por desconocimiento de los conductores. Y es que, para que el filtro de partículas se regenere automáticamente, el automóvil debe ir rodando a una velocidad aproximada de 90 kilómetros, por lo menos durante 10 minutos.

Por estas razones, los talleres mecánicos deben contar con maquinarias especializadas para la limpieza de filtros de partículas, ya que son muchas las personas que requieren de este servicio.

DPF Revival: las máquinas de limpieza de filtro de partículas Desde hace ya más de 8 años, la empresa DPF Revival es una aliada de aquellos talleres, flotas o concesionarios que desean adquirir máquinas de limpieza de filtro de partículas.

Esta compañía dispone de diversos modelos de máquinas de limpieza de filtro de partículas, desde los más sencillos hasta los más especializados, para todo tipos de necesidades. Entre ellos se encuentran el CTW2000 , CTW1500, CTW1200 y C500 – CT50.

Toda la maquinaria de DPF Revival está diseñada para limpiar eficazmente los filtros de partículas y catalizadores de coches, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos industriales eliminando el 99% del hollín, las cenizas y el aceite. Además, cuentan con otras características, como rápida recuperación de la inversión, programas personalizables para el lavado de filtros, opción para seleccionar filtro de partículas o catalizador, múltiples idiomas, ticket configurable, conexión remota 4.0, entre otros.

Los interesados en adquirir una máquina de limpieza de filtros de partículas en DPF Revival deben saber que la sede principal de la empresa se encuentra en Burgos, y que realizan envíos a varios países del mundo. Para mayor información, se puede consultar su página web, donde ofrecen información amplia de sus productos y servicios.