American Andragogy University: La universidad 100% online a distancia

martes, 2 de noviembre de 2021, 13:03 h (CET) ¿Se está pensando en ejercer profesionalmente? Estudiar una carrera en línea 'a tu ritmo' es posible con AAU En medio de la coyuntura histórica con la llegada del COVID-19, existen muchas posibilidades para estudiar desde casa, pudiendo así ahorrar tiempo y dinero de forma segura e inmediata. Las universidades online sin lugar a dudas, juegan un papel muy importante en esta etapa, al garantizar diversos estudios en línea que permiten a los futuros profesionales, romper con la brecha del distanciamiento social y cursar la carrera de sus sueños.

Una de las universidades a distancia más prestigiosas del momento, se llama American Andragogy University (AAU), esta es una institución educativa con sede en los Estados Unidos, Hawái, que ofrece programas de estudios a distancia como parte de su oferta académica desde el portal web; en este espacio se encuentra toda la información necesaria para los nuevos matriculados.

Una universidad online a distancia que lo tiene todo

La AAU dispone para sus estudiantes todas las herramientas necesarias para llevar a cabo su plan académico de manera satisfactoria y en tiempo récord. Estos pueden hacer uso de las diferentes bibliotecas virtuales, las cuales cuentan con acceso a libros y publicaciones digitales, permitiendo a los alumnos realizar sus investigaciones con un material de apoyo bastante completo.

Además, la universidad online a distancia cuenta con una plataforma de estudios muy amigable y fácil de usar, donde el estudiante podrá verificar todo su avance académico; en caso de necesitar ayuda durante el transcurso de sus estudios, este puede realizar consultas directas con su asesor académico o servicio técnico de la universidad cuando lo desee.

Asimismo, para aquellos futuros estudiantes que quieran cursar sus estudios con la Universidad Americana de Andragogía, esta les brinda la oportunidad de optar por una media beca de estudio en cualquiera de sus carreras profesionales o especializaciones con solo cumplir determinados requisitos y rellenar un formulario de solicitud.

Aprendizaje completo bajo un “Sistema de Estudio Andragógico”

Otro de los aspectos más interesantes de esta universidad online es que incentiva al estudiante a tener el poder de desarrollar su propia capacitación y autonomía personal, esto bajo el “Sistema de Estudio Andragógico”, donde el mismo, puede suministrarse las enseñanzas necesarias de forma teórica, a fin de asimilar dichas técnicas y así ejercerlas no solo en el ámbito profesional, sino en su vida cotidiana fácilmente.

“Una universidad dotada de las más avanzadas herramientas en tecnologías, comunicaciones, humanismo, ciencias y alto personal docente y administrativo, que hacen honor a la metodología de enseñanza andragógica”, indicó José Jiménez, egresado de la AAU con un Doctorado en Ingeniería Ambiental.

Más de 50 carreras para estudiar a distancia

La American Andragogy University ofrece estudios 100 % a distancia desde Estados Unidos a cualquier país, esto a través de su Plan de Estudios compuestos por licenciaturas, maestrías, doctorados y diplomados certificados.

A diferencia de otras universidades online, el postulante podrá crear su propio pensum de estudio con el apoyo de un asesor académico, seleccionando entre los diversos cursos sugeridos basados en estudios generales, el que mejor se adapte a sus necesidades, cumpliendo con un máximo de créditos requeridos por la AAU.

Cada carrera a cursar consta de un programa de estudio diferente y de distintas fases a cumplir en determinado tiempo, las cuales son: la comprobación del nivel académico, desarrollo del plan de estudios, propuesta de tesis y tramitación de la titulación.

Los aspirantes a esta universidad a distancia online tienen vastas oportunidades de encontrar la carrera que más les guste y la que mayor salida laboral les ofrezca en el futuro. Entre las Licenciaturas de AAU se encuentran: Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería Civil, Periodismo, entre otras.

Asimismo, especializarse en un área en particular con esta universidad a distancia es posible gracias a su amplia oferta académica, en las que destacan aquellas maestrías y doctorados en las áreas de: Ciencias Ambientales, Comercio Exterior, Dirección y Gerencia de Proyectos, Marketing Digital, Administración Hotelera, Estudios Legales, Biología y Turismo.

Otro de los estudios adicionales que pueden obtener los estudiantes que deseen formar parte de la universidad, además de una licenciatura, son los diplomados, estos al ser muy valorados por los reclutadores en el mercado actual, la AAU dispone dentro de su plan académico, titulaciones de diplomados en las áreas de: Ingeniería en Minas, Metafísica, Arquitectura, Educación, Administración Hospitalaria y más.

Ejercer la educación bajo el modelo andragógico es una alternativa novedosa que además de facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante, incrementa el pensamiento y la autogestión del individuo en su día a día.

La Universidad Americana de Andragogía bajo esta filosofía y su metodología de estudio a distancia, garantiza a los futuros profesionales,estudios de primera de manera libre, flexible y autodidacta,convirtiéndose en una opción bastante atractivaque cuenta con el apoyo de profesores calificados de distintas partes del mundo que serán parte de este largo camino que conlleva el éxito académico.

